Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, qui a reçu vendredi 22 septembre à Hanoi, le directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI,) Agustin Carstens, a souhaité voir la BRI aider à améliorer l’efficacité de la gestion de son système bancaire.

Dans la situation mondiale instable actuelle, le Vietnam espère que la BRI continuera à déployer des forums et des initiatives au Vietnam pour resserrer davantage les relations entre les deux parties, a indiqué Lê Minh Khai.

Il a déclaré que la Banque d'État du Vietnam (BEV) participait activement aux projets du Centre d'innovation de la BRI, ajoutant que le gouvernement vietnamien soutenait fermement la participation de la BEV à ces activités visant à améliorer l'efficacité de la gestion de l'État et à superviser les opérations bancaires financières de haute technologie, garantissant ainsi la stabilité financière et monétaire nationale et internationale.

Selon Agustin Carstens, la BRI est une organisation financière internationale et se définit comme étant la "banque des banques centrales" et compte actuellement 63 membres.

L'invitation de la BRI à la BEV à devenir membre officiel confirme que la BRI apprécie hautement la position du Vietnam, car la BRI admet des membres de manière sélective, venant de pays pouvant apporter une contribution importante à la finance et à l’économie mondiales, a indiqué Agustin Carstens.

Notant que le BRI a créé un centre d'innovation mettant en œuvre de nombreux projets, notamment le projet de liaison de paiement en cours de mise en œuvre en Asie, Agustin Carstens a exprimé l'espoir que le Vietnam participerait au projet du BIS visant à connecter les systèmes de paiement régionaux.

En tant que pays bénéficiant d'une population jeune et d'un accès rapide aux nouvelles technologies, BIS attend le succès du Vietnam et apportera un soutien maximal au Vietnam dans le domaine de l'innovation, a précisé Agustin Carstens.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a affirmé qu'en tant que membre, le Vietnam serait responsable envers l'organisation et remplirait bien son rôle, espérant que la BRI continuera à soutenir la BEV. -VNA