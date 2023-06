Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a déclaré vendredi 30 juin à Hanoi au président du Conseil national de la Suisse Martin Candinas qu’en tant qu’ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam souhaite renforcer ses liens avec la Suisse dans tous les domaines.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le président du Conseil national de la Suisse Martin Candinas, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA Le président Vo Van Thuong (droite) et le président du Conseil national de la Suisse Martin Candinas, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA

Il a proposé au dirigeant suisse de soutenir le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de la diplomatie politique, de l’économie, du commerce et des investissements et dans les forums mondiaux et régionaux.Le Vietnam fait de gros efforts pour améliorer l’environnement des investissements, créant ainsi des conditions plus favorables pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de Suisse, a-t-il indiqué.Selon le chef de l’Etat vietnamien, la Suisse excelle dans la finance, la banque, la fabrication et les énergies renouvelables, et ces domaines correspondent aux besoins du Vietnam.Il a souhaité qu’avec son rôle et sa position, la Suisse exhorte les autres États membres à conclure au plus tôt les négociations et à signer l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) pour renforcer le pilier de la coopération en matière d’investissement et de commerce entre les deux pays dans le temps à venir.Le président vietnamien a remercié le gouvernement suisse d’avoir activement aidé le Vietnam à fournir de l’APD, et a salué une coopération bilatérale efficace dans l’enseignement supérieur et a souhaité que les deux pays fassent progresser les échanges entre les peuples, jetant ainsi une base solide pour les relations bilatérales à l’avenir.Le président du Conseil national de la Suisse a, pour sa part, a déclaré que la Suisse considère toujours le Vietnam comme un pays prioritaire dans le développement des relations de coopération.En accord avec les propositions du président Vo Van Thuong, il a déclaré que les entreprises suisses souhaitent étendre leurs activités à long terme au Vietnam.À propos de l’Accord de libre-échange Vietnam-AELE, Martin Candinas a déclaré que les agences concernées achèvent activement les pourparlers pour bientôt signer le document.La Suisse renforcera encore sa collaboration avec le Vietnam dans le domaine de l’éducation, en particulier de la formation professionnelle, a-t-il indiqué, ajoutant qu’avec ses avantages dans l’automatisation et la robotique, la Suisse est prête à s’associer au Vietnam dans la production industrielle, contribuant à approfondir le partenariat bilatéral dans les temps à venir. – VNA