Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 20 avril une conversation téléphonique avec son homologue polonais Zbigniew Rau.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération dans tous les domaines avec la Pologne, un partenaire d'amitié traditionnel du Vietnam en Europe.



Les deux ministres ont vivement apprécié le maintien du mécanisme bilatéral de consultation politique régulière au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères. En outre, ils se sont félicités du développement fort et efficace de la coopération économique entre leurs pays au cours des dernières années. Actuellement, la Pologne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale, avec un commerce bilatéral de plus de 2,1 milliards de dollars en 2020.



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a remercié le gouvernement polonais d'avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol. -VNA