Hanoï, 13 décembre (VNA) - Le Vietnam souhaite que le Fonds monétaire international (FMI) continue de coopérer étroitement avec le pays et lui fournisse davantage d'assistance, de formation et de conseils en matière de politique, a déclaré le chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Van Binh.

Le chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Van Binh (droite) et Alex Mourmouras, chef du bureau Asie-Pacifique du FMI. Photo : VNA

Lors d'une réception le 13 décembre à Hanoi, d'une délégation du FMI dirigée par Alex Mourmouras, chef du bureau Asie-Pacifique du FMI, Nguyên Van Binh a reconnu les résultats des séances de travail entre la délégation du FMI et les ministères et organes compétents du Vietnam et salué la coopération efficace et concrète entre le Vietnam et le FMI, notamment en matière de conseil de la politique bancaire et financière.

Le Vietnam entend stabiliser sa macroéconomie, contrôler l’inflation et améliorer la productivité, a-t-il déclaré.

Le pays, qui est en train de restructurer son économie et de renouveler son modèle de croissance, mettra tout en œuvre pour rendre son environnement d’affaires transparent et favorable aux investisseurs, a ajouté Nguyên Van Binh qui a invité le FMI à accompagner le développement du Vietnam.

Alex Mourmouras a hautement apprécié la croissance impressionnante du Vietnam en 2018 et a félicité le pays pour le maintien réussi de la stabilité macro-économique, la maîtrise de l'inflation, la stabilisation du taux de change et l'amélioration de l’environnement des affaires.

Il a également discuté avec Nguyên Van Binh des impacts des litiges commerciaux et des perspectives économiques mondiales et salué la politique du Parti et l’Etat du Vietnam visant à stabiliser la macroéconomie et à renouveler le modèle de croissance, en particulier les priorités et les objectifs de développement socioéconomiques du pays.

Le FMI continuera à coopérer avec le Vietnam et à l'assister dans le processus de développement, a-t-il affirmé. - VNA