Hanoï, 22 mars (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec une délégation commerciale du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC) à Hanoï le 22 mars, au cours de laquelle il a déclaré que le Vietnam souhaitait promouvoir son partenariat intégral avec les États-Unis d'une manière pratique, efficace, égale et mutuellement bénéfique.

La délégation comprenait des dirigeants de plus de 50 grandes entreprises américaines et mondiales telles que Netflix, Boeing, Apple, Coca-Cola, Pfizer, Abbott, Visa, Citibank, Meta, Ford, Fedex Express, entre autres.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un des principaux partenaires, ajoutant que le gouvernement vietnamien restait toujours prêt à écouter les entreprises américaines pour faire face aux difficultés dans un esprit d'harmonisation des avantages et de partage des risques.Il a déclaré que le Vietnam réalisait trois percées stratégiques, notamment la construction et l'ajustement des institutions, la réforme des procédures administratives et la formation des ressources humaines, le développement d'infrastructures modernes et synchrones et la priorité au développement des secteurs économiques émergents tels que l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie numérique. Le Vietnam a déjà signé 15 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires, créant ainsi des conditions favorables pour les entreprises.Exprimant sa confiance dans les perspectives de croissance du Vietnam à l'avenir, le président et chef de la direction de l'USABC, Ted Osius, a déclaré que les entreprises américaines se sont engagées à faire des affaires à long terme au Vietnam.L'ambassadeur américain au Vietnam, Marc E. Knapper, a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande délégation commerciale américaine au Vietnam, montrant l'engagement des États-Unis à promouvoir les relations avec le pays d'Asie du Sud-Est sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun pour l'objectif commun de prospérité de chaque pays, de la région et du monde.Des représentants d'entreprises américaines ont exprimé leur souhait de continuer à investir au Vietnam, en particulier dans la transformation verte, la transformation numérique, la transition énergétique, la finance, la fabrication, l'industrie automobile, l'industrie du divertissement, la santé, la science et la technologie, la logistique, etc.Ils ont proposé des suggestions concernant un cadre juridique pour le commerce électronique, la cybersécurité et l'accès à l'information, les politiques fiscales, la réforme du marché des capitaux pour attirer les investissements, des politiques de visa plus simples, l'accélération de l'octroi de licences pour plusieurs projets et produits et l'amélioration des normes de produits du Vietnam.

Photo : VNA

Le gouvernement vietnamien continuera de faciliter l'expansion des opérations des entreprises américaines au Vietnam et d'aider les entreprises vietnamiennes à s'intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur de la production américaine, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a suggéré aux deux parties de poursuivre les discussions pour résoudre les difficultés de production et de commerce et améliorer l'environnement des affaires.Le chef du gouvernement a fourni des informations sur des secteurs spécifiques d'intérêt pour l'USABC et les entreprises américaines, tels que l'économie numérique et l'innovation, la santé, l'énergie, l'agriculture et l'aviation.Il a suggéré que l'USABC continue d'agir comme un pont entre l’administration américainne et les entreprises avec leurs homologues vietnamiens, soutienne la promotion des canaux de coopération bilatérale, renforce la coopération pratique et efficace avec le Vietnam sur la base de l'optimisation du potentiel du cadre de partenariat global Vietnam-États-Unis, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement, ainsi que de poursuivre les activités économiques et commerciales accrues de l'administration américaine avec l'ASEAN, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est en particulier.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l'USABC élargisse davantage ses activités commerciales et d'investissement au Vietnam, en se concentrant sur les domaines où le Vietnam a demandé que les entreprises de l'USABC aient de la force.Le Premier ministre a appelé l'USBAC à travailler avec le Vietnam pour élaborer des politiques spéciales pour attirer les multinationales américaines dans des projets à grande échelle et de haute technologie et faciliter le transfert de technologie aux entreprises vietnamiennes, en particulier dans la production de vaccins. et médicaments, équipements médicaux, high-tech, une agriculture numérique, propre et intelligente et l'adaptation au changement climatique.Le Vietnam est prêt à importer des machines, des équipements, des outils et des pièces détachées des États-Unis pour améliorer la balance commerciale avec les États-Unis, a-t-il déclaré.Il a exprimé son soutien au travail conjoint avec l’administration américainne pour mettre en place un mécanisme de coopération bilatérale sur la promotion du commerce afin d'examiner le potentiel, la demande et les opportunités entre les deux pays.Le dirigeant vietnamien a estimé que l'USABC et les entreprises américaines joueront un rôle déterminant dans le renforcement du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis afin d'apporter de la croissance et des emplois aux peuples des deux pays pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.- VNA