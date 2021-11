Tokyo (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a accordé une interview aux médias japonais avant sa visite officielle dans ce pays d’Asie du Nord-Est, affirmant que le Vietnam souhaitait porter les relations bilatérales à un nouveau sommet.

Le Premier minister Pham Minh Chinh (à gauche) et le gouverneur de la préfecture de Tochigi, Fukuda Tomikazu. Photo : VNA

Répondant par écrit aux questions de la NHK, le chef du gouvernement vietnamien s’est déclaré honoré de devenir le premier dirigeant étranger à être invité par la nouvelle administration Kishida à effectuer une visite officielle au Japon.



Il a noté que le Vietnam a hâte d’élever les relations bilatérales au niveau supérieur pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région et au-delà.



Il a déclaré que le Vietnam était passé de la stratégie «zéro Covid» à l’approche «vivre en toute sécurité avec le Covid» pour rechercher des moyens de contrôler efficacement la propagation de l’épidémie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également remercié le gouvernement et le peuple japonais d’avoir offert au Vietnam 4 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, selon Nikkei Asia.



Le journal a cité le chef du gouvernement vietnamien disant que le Vietnam accélérera le développement des ressources humaines, en mettant l’accent sur la formation aux compétences numériques et de haute technologie. Il s’est engagé à coopérer avec le Japon, qui fait face à une pénurie de ressources humaines.



Dans une interview écrite à Jiji Press, le dirigeant vietnamien a déclaré que son pays visait à renforcer la coopération avec le Japon, y compris dans les mesures contre le nouveau coronavirus. Plus précisément, il a espéré que le Japon transférera des technologies pour la production de vaccins et médicaments pour prévenir la propagation du virus.



Les relations du Vietnam avec le Japon sont à leur meilleur niveau, les deux pays pouvant se faire confiance dans de nombreux domaines, a-t-il noté.

Il a exprimé l’espoir d’une coopération encore plus étroite entre les deux pays après avoir fait référence à la fourniture par le Japon de plus de 4 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 au Vietnam, a rapporté Jiji Press.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectue une visite officielle au Japon du 22 au 25 novembre, au cours de laquelle il devrait s’entretenir avec son homologue Kishida Fumio pour échanger des opinions sur le renforcement des relations bilatérales.

– VNA