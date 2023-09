L'ambassadeur Ngo Huong Nam (gauche) présente ses lettres de créance au secrétaire général de la CPA Marcin Czepelak. Photo: VNA L'ambassadeur Ngo Huong Nam (gauche) présente ses lettres de créance au secrétaire général de la CPA Marcin Czepelak. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - En tant que pays membre de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), le Vietnam participera activement aux activités de célébration du 125e anniversaire de la CPA, contribuant ainsi à promouvoir le rôle de la CPA dans la préservation de la paix et de la sécurité mondiale, le règlement pacifique des différends internationaux et le développement progressif du droit international.C’est ce qu’a affirmé l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, lors d'un bref échange avec le secrétaire général de la CPA Marcin Czepelak, le 25 septembre à La Haye, à l'occasion de la présentation de ses lettres de créance.L'ambassadeur Ngo Huong Nam a félicité le succès de la visite du secrétaire général de la CPA au Vietnam en août dernier, ainsi que l’adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution commémorant le 125e anniversaire de la création de la CPA. L'ambassadeur a hautement apprécié les réalisations du bureau de la CPA à Hanoi ces derniers temps, affirmant que le gouvernement vietnamien créera toutes les conditions pour que la CPA organise prochainement le premier procès à Hanoi, avec l’objectif que Hanoi deviendra un lieu choisi par les parties pour résoudre des différends dans la région et dans le monde.L'ambassadeur Ngo Huong Nam espère que la CPA continuera à soutenir le Vietnam dans l'amélioration de ses capacités dans le domaine du droit international, au service du développement socio-économique et de l'intégration internationale. Sans oublier de présenter et amener des experts juridiques internationaux au Vietnam pour échanger des connaissances et des expériences. En outre, la CPA est invitée à créer les conditions permettant aux candidats vietnamiens de travailler au siège de la CPA à La Haye.Le secrétaire général Marcin Czepelak a salué la nomination de l'ambassadeur Ngo Huong Nam au poste de représentant permanent du Vietnam auprès de la CPA. Il est persuadé que l'ambassadeur accomplira avec succès les tâches qui lui sont confiées et contribuera positivement aux relations bilatérales. Marcin Czepelak a déclaré que des conditions favorables seraient créées pour que le Vietnam puisse participer aux cours de formation de la CPA.La CPA dispose de cinq bureaux de représentation à Buenos Aires (Argentine), à Maurice, à Singapour, à Vienne (Autriche) et à Hanoi (Vietnam). Ce dernier a vu le jour fin 2022. -VNA