Production de batteries solaires à la société par actions Vietnam Sunergy, dans la zone industrielle de Dinh Tram province de Bac Giang. Photo: nhadan.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'efforce d'attirer davantage d'investissements japonais dans la transformation numérique et la croissance verte, comme la recommandation lancée dans l'Initiative conjointe Vietnam-Japon.

La 8e phase de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon s'est terminée en mars après 20 ans de mise en œuvre, dont 497/597 éléments ont été bien achevés dans les délais.

Pour promouvoir son rôle, le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement a proposé d’élaborer un programme de coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) des deux pays, axé sur la transformation numérique, le développement de l'industrie auxiliaire, la formation des ressources humaines.

Les PME japonaises ont la capacité, l'expérience et la haute technologie, et les entreprises vietnamiennes ont des ressources humaines abondantes, ce qui est réciproque lors de leur coopération au développement.

Le ministère a suggéré à la partie japonaise de prendre des solutions plus spécifiques et de compléter la main-d'œuvre pour aider davantage les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité et leur compétitivité et à participer de manière intensive aux chaînes de valeur.

Selon une enquête menée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) en 2022, 60 % des entreprises japonaises ont déclaré qu'elles prévoyaient d'étendre leurs activités au Vietnam, ce qui représente le taux le plus élevé d'Asie du Sud-Est. Cela montre que les entreprises japonaises attachent une grande importance au marché vietnamien.

Dans le but de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, le Vietnam a prêté attention à l'application scientifique et technologique, à l'innovation, à la transformation numérique, à la transition verte, à l'économie verte, à l'économie numérique, à l'économie circulaire et à l'économie basée sur la connaissance.

Le Vietnam encourage donc les entreprises japonaises à accroître leurs investissements dans les infrastructures, l'énergie, la fabrication, l'agriculture de haute technologie, l'informatique, le développement urbain intelligent, les services financiers, la banque et l'innovation.

Le gouvernement du Vietnam s'est engagé à accompagner la communauté des entreprises, à soutenir et à créer toutes les conditions favorables à leurs activités d'investissement, à apporter plus d'avantages aux parties, contribuant à porter les relations entre le Vietnam et le Japon à une nouvelle hauteur.

Le Vietnam occupe la deuxième place dans la liste des destinations pour les entreprises japonaises souhaitant investir à l'étranger.

Actuellement, le Japon gère plus de 5.000 projets valides au Vietnam avec un capital d'investissement total de plus de 69 milliards de dollars, se classant au troisième rang des 141 pays et territoires investissant dans la nation d'Asie du Sud-Est.

Les investissements japonais ont été injectés dans 57 des 63 localités, principalement à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.

Pendant ce temps, le Vietnam compte 104 projets au Japon d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars, faisant de la nation d'Asie de l'Est le 36e parmi les 79 pays et territoires recevant des investissements vietnamiens.

Le Japon est le quatrième partenaire commercial du Vietnam avec un commerce bilatéral de près de 50 milliards de dollars l'an dernier.

De nombreuses localités vietnamiennes tels que Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen sont toujours prêtes à coopérer avec le Japon dans l'agriculture de haute technologie, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, l'économie circulaire.

En outre, les aides publiques au développement du Japon ont joué le rôle important pour le développement socioéconomique du Vietnam. -VNA