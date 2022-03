L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a effectué le 3 mars une visite de courtoisie auprès du président de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid.

Il a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire fiable et responsable de l'ON, tout en exprimant sa volonté de coopérer activement pour la mise en œuvre des priorités du président de l'Assemblée générale.

L'ambassadeur a remercié le président Abdulla Shahid pour son soutien au Vietnam lors de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité 2020-2021 ainsi que ses activités lors de la 76e Assemblée générale. L'ambassadeur a déclaré qu'il ferait des efforts pour promouvoir la participation et les contributions du Vietnam au travail commun de la communauté internationale. Il a souhaité que l'ONU continue de soutenir le Vietnam dans le processus de construction et de développement du pays ainsi que de promouvoir la mise en œuvre des objectifs communs de la communauté internationale.

Abdulla Shahid a hautement apprécié le rôle responsable et actif du Vietnam au sein de l'ONU, en particulier pendant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité.

Il a partagé les priorités qui seront promues dans les temps à venir, notamment les discussions de haut niveau sur la promotion du tourisme, la protection de l'environnement et les séances de consultation sur le rapport du secrétaire général intitulé "Notre Programme commun".

Le président Abdulla Shahid souhaite continuer à recevoir le soutien du Vietnam aux événements ci-dessus ainsi qu’aux activités de l'ONU, en général. -VNA