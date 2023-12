Hanoi (VNA) – Le monde célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies. Au cours des 75 dernières années, le Vietnam a contribué de façon constructive et responsable à la protection et à la promotion des valeurs universelles des droits de l’Homme.

Séance de vote pour élire les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Photo d’archives : VNA



La lutte du peuple vietnamien pour son indépendance durant plusieurs décennies témoigne de son aspiration pour la paix et illustre son droit à la liberté et à l’autodétermination. Après la guerre, le Vietnam s’est appliqué à bâtir un État de droit socialiste selon la devise «du peuple, par le peuple et pour le peuple» et dans le respect des droits de l’homme.

«Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d’être libre et le droit de réaliser notre bonheur», ainsi commence la Déclaration d’indépendance proclamée le 2 septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh, qui s’est donc inspirée de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Révolution française de 1791.

Au Vietnam, les droits de l’homme et du citoyen ont d’abord été inscrits dans la Constitution de 1946 puis précisés dans les Constitutions successives de 1959, 1980 et de 1992. La Constitution de 2013 a consacré un chapitre entier sur les «Droits de l’homme, droits et obligations des citoyens». Au cours des quatre années qui ont suivi, plus de 90 textes relatifs aux droits de l’homme ont été promulgués.

Avec une approche centrée sur les hommes, le Vietnam s’est constamment efforcé de protéger et d’améliorer les moyens de subsistance de la population, de protéger et de promouvoir les droits de l’homme à travers le développement et de s’assurer que le développement soit pour et par le peuple.



En même temps, le pays a sans cesse œuvré pour construire un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, en premier lieu en construisant un État de droit socialiste, en améliorant et en renforçant le système juridique relatif aux droits de l’homme.



Ces progrès s’accompagnent des efforts inlassables visant à améliorer les institutions et à créer les bases physiques nécessaires pour mieux garantir les droits de l’homme. Toutes les stratégies, programmes et projets de développement socio-économique sont centrés sur les hommes, au service du peuple.



Outre les droits civils et politiques, les droits économiques, culturels et sociaux bénéficient toujours d’une attention particulière, ce qui se traduit par la mise en œuvre par l’Etat vietnamien d’une série de politiques actives et efficaces en la matière.



Grâce aux multiples actions déployées, le Vietnam est devenu l’un des premiers pays à avoir réalisé, avant l’échéance fixée, plusieurs Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et est en train de mettre en œuvre efficacement les Objectifs de développement durable (ODD).



Pendant de nombreuses années consécutives, le Vietnam a maintenu un niveau élevé de croissance économique, tout en se concentrant sur le développement social, le taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué à 4,3% en 2022.



Le droit à l’éducation, aux soins de santé et au logement a été fortement amélioré. L’égalité des sexes progresse constamment avec le taux de représentation féminine à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux atteignant plus de 30%. La vie croyante et religieuse s’est enrichie avec des milliers de fêtes religieuses chaque année. Le Vietnam fait partie des pays à la plus forte croissance du nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde. À ce jour, le pays compte 78 millions d’internautes.



Le Vietnam s’efforce toujours de contribuer de manière positive et efficace à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le monde. Le pays participe activement aux forums sur les droits de l’homme initiés par l’ONU ou l’ASEAN ou d’autres grandes institutions internationales. Sur cette base, les pays ont élu le Vietnam membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour les mandats 2014-2016 et 2023-2025.



En 2016 et 2018, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a approuvé deux résolutions relatives aux impacts du changement climatique sur les droits de l’enfant et sur les droits de la femme, rédigées conjointement par le Vietnam, avec l’appui de pays tiers.

L'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai et la délégation vietnamienne lors du débat public sur le rapport actualisé du Haut-Commissaire aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Photo : VNA

Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS) en Indonésie, a affirmé qu’en tant que nation responsable, le pays soutenait la protection des droits de l’homme et de la dignité dans le monde entier, tout en participant toujours aux efforts de l’ONU et d’autres organisations internationales.



Le Vietnam met également sérieusement en œuvre les engagements internationaux en matière de droits de l’homme, notamment l’application de sept des neuf traités auxquels il est partie - ainsi que les engagements pris dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) des Nations unies.



A ce jour, le Vietnam a mis en œuvre 86,7% des recommandations du 3e cycle de l’EPU et que 12,4% des recommandations avaient été partiellement accomplies. Le Vietnam est également l’un des rares pays à soumettre un rapport volontaire à mi-parcours sur la mise en oeuvre des recommandations du 3e cycle de l’EPU.



Quoiqu’il soit un pays à revenu intermédiaire inférieur, le Vietnam fait partie du groupe des pays à l’indice de développement humain (IDH) élevé, gagnant 5 places au cours de la période 2015-2021.



Le Vietnam a imprimé son empreinte en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour la deuxième fois par une résolution que le pays a introduite et rédigée, et adoptée sans vote, sur la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.



Le pays a poursuivi sa politique et ses efforts cohérents pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, affirmant son engagement en faveur du développement durable pour le bénéfice de son peuple, soulignant la nécessité de lutter contre les inégalités et de protéger les personnes vulnérables, et appelant à relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques.



En outre, le Vietnam a étroitement coordonné avec les pays de l’ASEAN pour promouvoir les efforts et donner la priorité à l’approche commune de l’ASEAN en matière de promotion et de garantie des droits de l’homme, promouvant ainsi l’image et la contribution de l’ASEAN au travail commun des Nations Unies. Les efforts et les réalisations du Vietnam dans la promotion et la garantie des droits de l’homme sont indéniables.



Le Vietnam s’engage à promouvoir davantage la mise en œuvre des ODD, en se concentrant sur les politiques visant à réduire durablement la pauvreté multidimensionnelle, l’écart de développement entre les zones géographiques et les groupes de population, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables.

Le pays continuera également de soutenir le dialogue et la coopération dans le domaine des droits de l’homme, aux côtés des pays du monde entier, pour contribuer et enrichir les valeurs humaines des droits de l’homme, vivifiant ainsi l’esprit des droits de l'homme. - VNA