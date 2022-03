Hanoï, 11 mars (VNA) - Le Vietnam s'oppose résolument et demande à Taïwan d'annuler ses exercices de tir réel dans les eaux autour de l'île de Ba Binh relevant de l'archipel vietnamien de Truong Sa (Spratly) et de ne pas répéter des actions similaires à l'avenir, a déclaré le 11 mars la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Répondant à la question des correspondants sur la réaction du Vietnam pour l'exercice de tir réel mené par Taïwan, le Thi Thu Hang a déclaré qu'il violait gravement la souveraineté territoriale du Vietnam sur Truong Sa, menaçait la paix, la stabilité, la sûreté et la sécurité de la navigation, induisait des tensions et compliquait la situation en Mer Orientale.



"Nous avons fait à plusieurs reprises des déclarations sur cette question", a-t-elle déclaré, soulignant que le Vietnam disposait de bases juridiques complètes et de preuves historiques pour affirmer sa souveraineté sur les archipels de Hoang Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly) conformément au droit international.- VNA