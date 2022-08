Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan a proposé de créer une alliance des exportateurs vietnamiens, destinée à promouvoir les partenariats et les ventes vietnamiennes à l’étranger.



Cette alliance devra se mettre à l’écoute des marchés afin de découvrir des opportunités, et donc d’établir des relations avec les entreprises sur ces marchés et d’écouter leurs opinions qui servent de référence aux ministères et secteurs concernés.



Il s’agit d’évaluer des potentialités, risques et demandes des marchés ainsi que la compétitivité des entreprises nationales lors de leur participation à des chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-il indiqué le 19 août lors de la séance de travail entre le Premier ministre et les offices du commerce du Vietnam à l’étranger.



Le ministre Lê Minh Hoan a recommandé de construire une stratégie pour développer des marchés d’exportation, et d’associer les événements de promotion du commerce aux programmes de promotion de la culture et du tourisme pour créer des effets multidimensionnels.



Pour des marchés principaux, il a suggéré de nommer des conseillers agricoles qui sont chargé d’évaluer le marché et fournir des informations aux entreprises.



La gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyên Thi Hông a déclaré que le travail de promotion commerciale sera facilité si la politique monétaire et le taux de change sont stables, indiquant que la production agricole et la transformation agroalimentaire contribuent à maintenir l’équilibre des devises.



De son côté, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a exhorté le secteur agricole à renforcer ses exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, notant qu’elles représentent à peine 10% des exportations nationales, ou 48,6 milliards de dollars en 2021.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux offices du commerce du Vietnam à l’étranger de continuer de se renseigner sur les demandes des marchés pour conseiller le gouvernement, les localités et les entreprises dans la construction des stratégies de développement de marchés d’exportation et de promotion du commerce.



Ils devront également promouvoir la coopération entre les entreprises vietnamiennes et étrangères dans l’investissement et encourager des entreprises étrangères à investir dans des domaines tels que les industries mécanique, manufacturière, électronique, auxiliaire, chimique, pharmaceutique.



En outre, le chef du gouvernement a demandé de renforcer l’envoi des travailleurs et stagiaires vietnamiens à l’étranger pour acquérir des connaissances techniques et technologiques utiles.



Il a chargé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural à accélérer les négociations pour promouvoir les exportations via des canaux officiels. –VNA