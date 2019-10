Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Argentine et l'Institut des cultures Argentine-Vietnam (ICAV) ont organisé le 1er octobre à Buenos Aires, une causerie sur l’histoire de lutte révolutionnaire de libération du peuple vietnamien dans le passé et le processus d’édification et de développement du pays d’actuellement, à l'intention des apprenants de l’Institut de la défense d’Argentine.

Le vice-président de l’ICAV, Ezequiel Ramoneda, enseignant de l’Univesité Salvador, un chercheur sur le Vietnam et l’Asie du Sud-Est a présenté aux apprenants des traits saillants sur le pays, l’histoire, la culture diversifiée et séculaire du peuple vietnamien et des jalons historiques importants de ce pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Il a aussi abordé la longue lutte de la libération du peuple vietnamien avec de nombreux défis, ce qui est une preuve de la volonté indomptable, l’aspiration de la paix, de la puissance du bloc de grande union nationale, du patriotisme du peuple vietnamien. Après la réunification du pays, le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de règlement des conséquences de la guerre et d’édification du pays avec d’importants acquis notamment après le Renouveau.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dang Xuan Dung a informé des traits principaux des relations Vietnam-Argentine en 45 ans depuis l’établissement des liens diplomatiques bilatéraux. Après leur établissement du partenariat intégral en 2010, les deux pays ont procédé à plusieurs visites de haut niveaux et signé de nombreux accords de coopération dans de nombreux domaines, ce qui contribue à porter le chiffre d’affaires commerciaux bilatéraux à près de 3 milliards de dollars en 2018.

Par la même occasion, des apprenants de l’Institut de la défense de l’Argentine a regardé des documentaires sur les luttes de libération du peuple vietnamien et le Vietnam dans la période de Renouveau ainsi que ses acquis importants. Ils ont échangés avec des responsables de l’ambassade du Vietnam et le l’ICAV sur des questions liées au Vietnam. -VNA