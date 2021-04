L'usine assemblage et d'inspection (ATM) du groupe américain Intel à Hô Chi Minh-Ville devrait continuer à attirer des investissements dans un proche avenir.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'usine d'assemblage et d'inspection (ATM) du groupe américain Intel à Hô Chi Minh-Ville devrait continuer à attirer des investissements dans un proche avenir.



Sleon Kim Huat Ooi, vice-président en charge de la production et de l'exploitation, et directeur général de la Sarl Intel Products Vietnam (IPV), ces 10 dernières années, l’IPV a enregistré de bons succès en termes de production et d'exportation avec 50 milliards d’USD d’exportations et 2 milliards d'unités produites.



"En 2020, bien qu'affectée par la crise sanitaire covidienne, la société a toujours enregistré un chiffre d'affaires record à l'exportation, de 13,1 milliard d’USD, représentant près de 70% de la valeur totale des exportations du parc high-tech d'Ho Chi Minh-Ville", a-t-il informé.



Plus tôt cette année, le groupe Intel a annoncé un investissement supplémentaire de 475 millions d’USA pour l'usine IPV, portant à plus de 1,5 milliard d’USD son investissement total au Vietnam.



Avec cet investissement, l'usine d'Intel au Vietnam est non seulement la plus grande usine ATM du groupe, mais elle dispose également de suffisamment de ressources pour développer la technologie moderne et augmenter sa capacité de fabrication de 13 millions de produits / semaine à 15-16 millions.



L’IPV est au Vietnam le plus grand bénéficiaire des investissements américains dans le domaine de la haute technologie.



Parlant du plan de développement à long terme d'Intel, M. Kim Huat Ooi a affirmé qu'Intel n'était pas seulement un investisseur majeur, mais aussi un partenaire responsable et à long terme, contribuant à la croissance économique du pays.



L'augmentation des investissements d'Intel est non seulement une preuve que l'environnement d'investissement au Vietnam est très favorable et attractif, mais aussi montre l'attractivité des projets d'IDE au Vietnam à l’image du parc scientifique et technologique de Ho Chi Minh-Ville.



Selon le journal Dau tu (Investissement), dans le cadre de la série d'activités commémorant le 15e anniversaire de l'investissement d'Intel au Vietnam, placée sous le thème "Créer un avenir pour Intel et le Vietnam", il est probable que d'ici la fin de cette année, le leader mondial de technologie annoncera un nouveau grand projet d'investissement dans le pays. -CPV/VNA