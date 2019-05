Stockholm (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué les réalisations suédoises dans les domaines de la recherche scientifique et des technologies modernes, et a promis de créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises suédoises investissent et développent leurs activités au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc dans la salle de contrôle de Stockholm Exergi. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a fait cette remarque mardi 28 mai en visitant la société énergétique Stockholm Exergi et la société multinationale d’équipements et de services de réseaux et de télécommunications Ericsson, dans le cadre de sa visite officielle en Suède.



La direction de Stockholm Exergi, réputée pour ses travaux de transformation de l’énergie et de recyclage des déchets, a déclaré que la société était disposée à transférer sa dernière technologie de transformation de l’énergie basée sur le recyclage aux entreprises et aux localités vietnamiennes, en particulier à Hanoi.



En 2018, Stockholm Exergi a fourni 8.176 GWh pour répondre aux besoins en chauffage de 800.000 habitants de Stockholm. Environ 90% de son système de chauffage fonctionne à l'aide de combustibles recyclés et la société s'emploie à faire de Stockholm une ville sans combustibles fossiles.