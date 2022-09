Paris (VNA) – Une délégation du ministère des Sciences et des Technologies (MST) s’est rendue du 9 au 12 septembre en France pour rencontrer les agences locales et s’inspirer de leurs expériences, des modèles de gestion, des mécanismes et des politiques de promotion de l’innovation et de la propriété intellectuelle.

Les officiels du ministère des Sciences et des Technologies et les représentants de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) posent pour une photo de groupe. Photo: VNA

La délégation, conduite par le vice-ministre Nguyên Hoàng Giang, a eu des séances de travail avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).Ils ont discuté des expériences françaises en matière de promotion de l’innovation et de la propriété intellectuelle aux niveaux national, régional et local, en particulier des moyens d’aider les petites et moyennes entreprises à protéger et à commercialiser la propriété intellectuelle, ainsi qu’à protéger, à gérer et à contrôler les indications géographiques et d’autres certificats de protection.Il s’agit des sont les points forts du système de propriété intellectuelle français et qui correspondent également aux besoins du Vietnam.La délégation vietnamienne a également rencontré des responsables de Mâcon et des représentants de l’association locale de production de vin, effectué une visite d’information au Lycée denseignement général et technologique agricole de Mâcon-Davayé, et discuté des opportunités de coopération pour les deux pays, y compris Mâcon et les localités vietnamiennes. – VNA