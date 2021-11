New York (VNA) – Le Vietnam s’est dit préoccupé par l’expansion continue des colonisations israéliennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, affirmant que ces activités sont contraires au droit international et affaiblissent la perspective d’une solution à deux États.

Vue d’ensemble de la colonie israélienne de Mitzpe Kramim, près de Ramallah, en Cisjordanie. Photo : AFP/VNA



Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, Dang Dinh Quy, a fait part de cette préoccupation lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) à New York mardi 9 novembre (heure de Hanoï).



Lors de cette réunion, Lynn Hastings, coordinatrice spéciale adjointe de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a informé les participants des récentes annonces d’Israël concernant l’approbation de plans de construction de plus de 3.000 logements en Cisjordanie et sa décision d’inscrire six ONG palestiniennes sur sa liste des "organisations terroristes".



L’ambassadeur Dang Dinh Quy a souligné la position du Vietnam de s’opposer aux activités terroristes, sous quelque forme qu’elles soient, soulignant que l’étiquetage d’une organisation en tant qu’entité terroriste devrait être fondé sur des preuves claires et convaincantes, car la décision affectera grandement non seulement l’organisation mais aussi tout son personnel et les communautés palestiniennes concernées.

Le représentant vietnamien a appelé Israël à faire preuve de retenue, à ne pas recourir à une force excessive, et à déployer des mesures pour empêcher la violence causée par les colons israéliens qui entraîne une augmentation du nombre de victimes. – VNA