Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 18h00 samedi par le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, le Vietnam a détecté le 16 mai au soir quatre nouveaux cas de contamination au coronavirus , portant le nombre total à 318.Les nouvelles infections sont toutes des cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur entrée au Vietnam.Il s’agit d’un Vietnamien de 39 ans de retour du Cambodge par la voie terrestre, d’un Vietnamien de 19 ans de retour des Philippines à bord du vol QH9352 du 14 mai, d’un Vietnamien de 29 ans de retour de Russie à bord du vol VN0062 du 13 mai et, enfin, d’une Vietnamienne de 41 ans de retour de Russie à bord du vol VN0062 du 13 mai. Ils sont actuellement traité dans des hôpitaux à Tay Ninh (Sud), Dong Thap (Sud) et Thai Binh (Nord).Actuellement, 9.161 personnes sont en quarantaine, dont 302 dans des hôpitaux, 7.179 dans des centres de confinement et 1.680 à domicile.A ce jour, 260 patients ont été annoncés guéris. Parmi les 58 patients en cours de traitement, quatre ont été testés négatifs une fois et 12 autres, au moins deux fois. -VNA