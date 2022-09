François Phainchaud, représentant du Bureau de représentation du FMI au Vietnam. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (Banque mondiale) ont partagé le même point de vue selon lequel l'économie vietnamienne se redresse très bien.



S'exprimant lors de la récente Conférence sur le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, la promotion de la croissance et la garantie des grands équilibres de l'économie, François Phainchaud, représentant du Bureau de représentation du Fonds monétaire international au Vietnam (FMI), a déclaré: "les politiques liées à la prévention et au contrôle de la COVID-19 ont aidé le Vietnam à maintenir un faible taux de mortalité et une stabilité économique dans les secteurs bancaire et financier”.



Le représentant du FMI a souligné que le monde est confronté à de nombreux risques d'inflation et de crise économique. Cependant, le Vietnam se remet très bien. La levée des restrictions liées au COVID-19, la bonne couverture vaccinale, la mise en œuvre de programmes de relance et de développement socio-économique contribuent à la reprise de secteurs comme le tourisme.



"En juillet, le Vietnam était le seul pays d'Asie et d’ASEAN où nous avons relevé nos prévisions de croissance. En 2023, nous avons réduit notre prévision à 6,7% en raison du taux de croissance élevé de 2022, mais toujours très élevé par rapport aux autres régions et par rapport aux autres pays, notamment en Asie-Pacifique", a souligné François Phainchaud.



Partageant la même opinion, Andrea Copppla, économiste en chef de la Banque mondiale au Vietnam , a également évalué que l'économie vietnamienne se redresse très rapidement et de manière très impressionnante.



"Je pense que la croissance de l'économie aux deuxième et troisième trimestres est très bonne. Le développement de l'industrie a également énormément augmenté", a-t-il déclaré./.-CPV/VNA