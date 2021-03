Hanoi, 23 mars (VNA) - Sa parfaite maîtrise de l’épidémie de Covid-19 fait du Vietnam une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, constatent plusieurs économistes qui prévoient que de plus en plus d’entreprises internationales délocaliseront au Vietnam.

Le Vietnam sera plus sélectif dans le choix des investissements étrangers . Photo : VOV

Lê Duy Binh, directeur du cabinet de consultation Economica Vietnam, affirme:



«Les investisseurs étrangers apprécient particulièrement la stabilité politique et macroéconomique du Vietnam et sa capacité à maîtriser l’épidémie, qui est bien meilleure que celle d’autres pays. Les efforts du gouvernement vietnamien dans l’amélioration de l’environnement des affaires sont également des arguments très convaincants».



Selon Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, la priorité pour le pays doit être désormais d’attirer des investissements dans les industries auxiliaires.



«Nous devons proposer aux investisseurs désireux de s’implanter dans ce secteur des politiques plus attrayantes, des terrains, mais également tout un écosystème dans lequel ils trouveront tout ce dont ils auront besoin en termes de services et de main-d’œuvre».



De plus en plus convoité par les investisseurs étrangers, le Vietnam a le droit d’être plus sélectif, affirme-t-il. - VOV/VNA