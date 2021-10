Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé mardi après-midi, 26 novembre, au 22e Sommet ASEAN – République de Corée. Il s'agit d'une activité dans le cadre des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et d'autres Sommets connexes entre l'ASEAN et les partenaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VGP

Les dirigeants des pays de l'ASEAN, le président de la République de Corée Moon Jae-in et le secrétaire général de l'ASEAN ont assisté à cet événement.

S'exprimant lors du Sommet, le président sud-coréen a affirmé l'importance du partenariat stratégique avec l'ASEAN, et souligné que l'ASEAN est l'axe prioritaire de la nouvelle politique tournée vers le Sud de la République de Corée et a soutenu le rôle de centralité de l'ASEAN dans la structure régionale et les points de vue de l’ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP).

La République de Corée a affirmé qu'elle continuerait à soutenir l'ASEAN dans la riposte à l'épidémie, et annoncé une contribution supplémentaire de 5 millions de dollars au Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN, ainsi que l'initiative de la santé communautaire et de vaccins ASEAN-République de Corée reliant l’organisation régulière de la conférence des ministres de la Santé ASEAN-République de Corée qui commencera cette année.

Les dirigeants de l'ASEAN ont hautement apprécié les progrès positifs enregistrés dans les relations ASEAN- République de Corée ces derniers temps, et salué la République de Corée qui est devenue le 4ème partenaire commercial et le 5ème grand investisseur de l'ASEAN.

Les pays de l'ASEAN apprécient hautement le soutien opportun et efficace de la République de Corée, notamment en dépensant plus de 30 millions de dollars américains pour aider l'ASEAN à répondre à la pandémie dès l’apparition de l'épidémie, en fournissant une assistance technique et en améliorant les capacités de santé des pays de l'ASEAN.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à accorder la priorité à la coopération en réponse à l'épidémie de COVID-19, ainsi qu'à promouvoir une reprise globale vers un développement durable.

Les deux parties ont affirmé la pleine mise en œuvre de l'Accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA) et ont souligné leurs efforts pour ratifier et mettre en œuvre rapidement le Partenariat économique régional global (RCEP), contribuant à promouvoir l'Accord de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA), contribuant à pouvoir les liens économiques régionaux.

La République de Corée a affirmé sa volonté de travailler avec l'ASEAN pour discuter de mesures visant à reprendre bientôt les échanges entre les peuples via des formes telles que les bulles de voyage et la reconnaissance mutuelle de la certification des vaccins.

Lors du Sommet, les dirigeants de l'ASEAN et de la République de Corée ont convenu d'adopter une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération ASEAN-République de Corée pour une communauté de paix et de prospérité, dont le peuple est au centre.

Sur des questions régionales et internationales, les participant ont souligné la nécessité de maintenir un environnement pacifique, sûr, stable et favorable aux efforts de prévention des épidémies et de relèvement.

La République de Corée soutient la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale, salue l'ASEAN dans la promotion de la coopération, du dialogue et du renforcement de la confiance dans la région et l'assurance de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientales (DOC), l'élaboration d'un code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

La République de Corée a affirmé son soutien aux efforts de l'ASEAN pour aider le Myanmar à stabiliser rapidement la situation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le partenariat ASEAN-République de Corée s'est fortement développé au cours de ces trois dernières décennies, contribuant activement à la paix, la sécurité et la prospérité dans la région.

Malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19, le partenariat stratégique ASEAN - République de Corée continue de se développer dans plusieurs domaines, notamment dans la politique, la sécurité, la défense, l'économie et le commerce, la culture, la réponse à la pandémie.

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties d'intensifier le contrôle de la pandémie pour atteindre l'objectif de coopération pour le peuple et la prospérité, et former une chaîne d'approvisionnement autonome en vaccins dans la région.

Il a appelé la République de Corée à valoriser ses aouts pour soutenir l'ASEAN dans la transformation numérique et la réduction de l'écart de développement.

Le maintien d'un environnement pacifique, sûr et stable dans la région était l'intérêt et la responsabilité communs de tous les pays, a-t-il dit.

Dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles des situations mondiale et régionale, l'ASEAN et la Corée doivent se coordonner étroitement, faire respecter les réglementations et les lois internationales et améliorer l'architecture régionale ouverte et transparente sur la base de la compréhension mutuelle, du respect et de la coopération gagnant-gagnant.

L'ASEAN et la République de Corée doivent continuer de collaborer et de contribuer aux efforts de réponse aux défis de sécurité dans la région tels qu'en Mer Orientale et dans la péninsule coréenne.

Le Vietnam s'est engagé à bien jouer le rôle de coordinateur des relations au cours des trois prochaines années, en travaillant activement avec les pays de l'ASEAN et la République de Corée pour élever le partenariat stratégique et la coopération intégrale et efficace entre les deux parties, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région. -VNA