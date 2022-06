L’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, cheffe adjointe de la Mission vietnamienne auprès des Nations unies. Photo: VNA



New York (VNA) – Le Vietnam s’engage à gérer efficacement les armes légères et de petit calibre selon le Programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.



À la 8e conférence sur la mise en œuvre du Programme d’action qui s’est ouverte le 27 juin à New York, aux États-Unis, l’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a réaffirmé l’engagement du Vietnam à mettre pleinement en œuvre ce Programme d’action des Nations unies.



Le pays a d’ores et déjà développé un cadre juridique concernant la gestion des armes légères et de petit calibre, et participé aux mécanismes régionaux concernés, a-t-elle indiqué.



Elle a également partagé avec d’autres pays ses préoccupations concernant l’impact des activités illégales liées aux armes légères et de petit calibre qui portaient atteint à la sécurité, à la stabilité et au développement dans le monde.

La diplomate vietnamienne a hautement apprécié les récents efforts visant à prévenir le commerce illicite des armes légères, dont la mise en œuvre du Plan d’action.



Elle a souligné la nécessité de promouvoir la coopération internationale en fonction de besoins et de ressources de chaque pays, tout en assurant le rôle moteur des pays dans la prévention, la lutte et l’élimination du commerce illicite des armes légères et de petit calibre, mais également tenant compte le droit de légitime défense des pays.



Le Programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects a été adopté en 2001 par tous les États membres de l’ONU.

Plus précisément, les pays ont convenu d’améliorer les réglementations sur les armes légères et de petit calibre, de renforcer la gestion des stocks, d’intensifier la coopération en matière de traçage des armes, d’encourager leur participation à l’assistance et à la coopération internationales aux niveaux régional et mondial. – VNA