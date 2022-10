New York (VNA) – L’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, chargée d’affaires a.i. du Vietnam à l’ONU, a souligné jeudi 20 octobre les engagements du Vietnam à promouvoir l’avancement des femmes lors d’un débat public du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’ambassadrice Nguyên Phuong Trà, chargée d’affaires a.i. du Vietnam à l’ONU. Photo: VNA



L’engagement a ses racines dans le rôle des femmes et de grandes contributions à l’histoire du Vietnam de lutte pour l’indépendance nationale et le développement, a-t-elle déclaré lor du débat sur le thème "Renforcement de la résilience et du leadership des femmes, voie vers la paix dans les régions gangrénées par les groupes armés".Elle a déclaré que le Vietnam a envoyé des femmes officiers dans les missions de maintien de la paix de l’ONU et souhaite que les femmes aient des conditions plus favorables pour contribuer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, ajoutant que le Vietnam a activement contribué à l’agenda de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, en particulier en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité.Elle a proposé d’intensifier la participation des femmes aux négociations de paix et de construire et d’échanger des expériences dans ce domaine, affirmant que les pays devraient s’efforcer d’assurer et de promouvoir la participation pleine, égale et significative des femmes à différents niveaux en intégrant leurs droits dans les cadres politiques nationaux.Le Vietnam s’est engagé à contribuer aux efforts internationaux pour promouvoir l’agenda sur les femmes, la paix et la sécurité, a affirmé la diplomate.Les pays participants ont partagé le point de vue selon lequel des engagements politiques forts et des actions pragmatiques sont nécessaires pour améliorer le pouvoir des femmes et garantir leurs droits ainsi que leur participation pleine et égale à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans la prévention des conflits et la construction de la paix.Le Conseil de sécurité a adopté la résolution (S/RES/1325) sur les femmes et la paix et la sécurité le 31 octobre 2000. Il s’agit du premier document juridique du conseil qui oblige les parties aux conflits à prévenir les violations des droits des femmes et soutient la participation des femmes à la paix, aux pourparlers et à la reconstruction post-conflit. – VNA