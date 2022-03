Hanoi (VNA) - Dans un contexte de changement climatique de plus en plus intense, le Vietnam appelle les pays à mettre en œuvre leurs engagements financiers en faveur de la lutte contre le changement climatique, de façon à aider les pays en développement, en particulier les pays les plus touchés, à mieux s’adapter et à promouvoir l’égalité des sexes.

Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung. Photo: VOV



C’est ce qu’a souligné le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, lors de la 66e session annuelle de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Le Vietnam est déterminé à garantir l’égalité des sexes, parvenir à l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, a-t-il ajouté, avant de souligner que le Vietnam souhaitait recevoir le soutien de l’ONU et de ses pays membres dans ce processus.

Placé sous le thème “Parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l’environnement et à la réduction des risques de catastrophe”, l’événement se déroule du 14 au 25 mars au siège des Nations Unies à New York, en présence des représentants de près de 200 pays membres. - VOV/VNA