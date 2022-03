Hanoï, 11 mars (VNA) - L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Robyn Mudie, a apprécié les efforts déployés par le Vietnam au cours des dernières années pour éliminer les inégalités entre les sexes lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo : VNA



L'ambassadrice d'Australie a déclaré qu'elle saluait la présence des femmes à l'Assemblée nationale du Vietnam ainsi que les efforts du pays pour parvenir à l'égalité des sexes. La loi de 2006 sur l'égalité des sexes est un excellent exemple de l'engagement du gouvernement vietnamien envers cet objectif, a-t-elle ajouté.



Cependant, selon la diplomate australienne, il est possible que les femmes vietnamiennes se démarquent davantage et soient présentes en plus grand nombre, en particulier en tant que ministres, vice-ministres et occupant des postes de direction dans les ministères.



"Lorsque les femmes sont des dirigeantes politiques, elles élaborent des politiques qui reflètent les besoins et les aspirations des femmes, ce qui signifie que les problèmes qui affectent les femmes, tels que l'écart salarial et la violence sexiste, sont traités avec respect", a déclaré Mme Robyn Mudie.



Atteindre l'égalité aux niveaux supérieurs nécessite un corps de jeunes femmes inspirées et dotées de connaisances et compétance pour assumer des rôles de leadership, a-t-elle poursuivi, soulignant que la construction de ce corpsr doit commencer tôt, par le biais de messages positifs et la création et la promotion d'opportunités pour les filles dans leur années scolaires.

Comme pour tant d'aspects de l'égalité des sexes, les changements nécessaires pour permettre aux femmes de participer pleinement à n'importe quel secteur, qu'il soit public ou privé, nécessitent un leadership actif de la part des responsables, ainsi qu'un plaidoyer et une sensibilisation continus à différents niveaux de la société, a-t-elle ajouté.



Selon Mme. Robyn Mudie, en Australie, 35 % des entreprises appartiennent à des femmes. Le Vietnam et l'Australie sont dans une position similaire en termes de proportion. Plus important encore, il est nécessaire d'accroître la représentation des entreprises appartenant à des femmes dans l'économie. Bien que le taux d'entreprises dirigées et détenues par des femmes au Vietnam soit également élevé par rapport à ses voisins, ces entreprises ont tendance à être des opérations plus petites par rapport à celles dirigées par des hommes et ont plus de difficultés à accéder au financement pour l'expansion et à soutenir des opérations durables qui peuvent résister aux chocs de l’économie, comme ceux que nous avons vus lors de la pandémie de COVID-19.

La diplomate a souligné que la promotion de l'autonomisation économique des femmes était une priorité de longue date des relations de son pays avec le Vietnam. Il est de plus en plus reconnu que la participation économique des femmes est un moteur de croissance inclusive et durable, et cela s'étend désormais à la reprise après la COVID-19.

Concernant la coopération entre l'Australie et le Vietnam dans le domaine de l'égalité des sexes, l'ambassadrice Robyn Mudie a souligné que l'Australie s'efforcerait de continuer à être un partenaire cohérent et constructif pour le Vietnam alors que les deux parties s'efforcent conjointement d'atteindre l'égalité des sexes.



Au cours des cinq dernières années, le soutien aux femmes d'affaires a été au cœur de la coopération diplomatique et de développement de l'Australie avec le Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela montre la conviction qu'une plus grande égalité aidera le Vietnam dans sa transition vers une économie à revenu intermédiaire et inclusive.

Selon l’ambassadrice Robyn Mudie, il existe deux programmes qui illustrent le mieux le soutien de l'Australie au Vietnam pour créer des conditions favorables aux femmes dans les petites et moyennes entreprises.

Le premier est "Investir dans les femmes", qui a très bien réussi à changer les mentalités dans le grand secteur de la finance et de l'investissement pour soutenir la croissance des entreprises des femmes. L'autre est la promotion de l’égalité des sexes via le projet d'amélioration de l’éfficacité économique dans l'agriculture et le tourisme, qui est en cours dans les provinces montagneuses de Son La et Lao Cai (Nord). Ce projet a également démontré la grande viabilité et le potentiel commercial des entreprises et des coopératives dirigées par et travaillant avec des femmes issues des minorités ethniques.

Le gouvernement australien a exprimé son honneur de soutien pour le gouvernement du Vietnam dans ce projet, ainsi que des résultats qu'il a obtenus, a souligné la diplomate australienne. - VNA