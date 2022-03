l'ambassadeur de Colombie au Vietnam, Miguel Angel Rodriguez Melo. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Vietnam a réitéré à plusieurs reprises son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et a fait de grands progrès dans la réalisation de cet objectif, a estimé l'ambassadeur de Colombie au Vietnam, Miguel Angel Rodriguez Melo.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 13e Congrès national des femmes (mandat 2022-2027) en cours à Hanoï, l'ambassadeur Miguel Angel Rodriguez Melo a souligné que le gouvernement vietnamien avait mis en place de nombreuses politiques et programmes pour favoriser le développement des femmes dans tous les domaines, afin de mettre en œuvre l'Objectif de Développement Durable No5 (OMD5) des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le cadre de son Agenda 2030 pour le développement durable.

L'ambassadeur a également apprécié l'amélioration continue par le Vietnam du cadre juridique visant à garantir l'égalité des droits pour les femmes, telles que des dispositions spécifiques sur l'égalité des sexes mentionnées par la Constitution, l'adoption de la Loi sur l'égalité des sexes en 2006 et de la Loi sur la prévention et la lutte contre la violence familiale en 2007.

S’agissant au rôle des femmes, selon le diplomate colombien, l'utilisation de la notion de "sexe faible" non seulement au Vietnam mais aussi dans de nombreuses régions du monde ignore la valeur, le potentiel et la force des femmes et des filles. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, le rôle indispensable des femmes dans le développement politique et socio-économique du pays s'avère très claire.

L'ambassadeur Miguel Angel Rodriguez Melo a affirmé que l'organisation quasi simultanée du 13e Congrès national des femmes au Vietnam et du Forum international des femmes en Colombie ouvrait des espaces communs de coopération et d'échange d'expériences entre les deux pays sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. -VNA