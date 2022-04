Photo : BTC

Hanoï (VNA) - Sur l'invitation du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh sélectionnera cinq candidatures pour représenter le Vietnam lors d'un concours de photos pour les jeunes de l'ASEAN dont le thème met en lumière la solidarité pour l'intérêt mutuel.

Ce concours vise d’offrir aux États membres de l'ASEAN des opportunités de partager leurs cultures, leurs croyances et leur unité à travers des photos ; encourager les jeunes talents de l'ASEAN dans la promotion de l'identité et de la responsabilité sociale ; renforcer la sensibilisation et les valeurs de ce bloc régional.

Le concours se déroule en 2 tours. Lors du tour national, chaque pays membre de l'ASEAN sélectionnera 5 photos. Lors du tour régional, le jury régional sélectionnera 3 photos gagnantes finales et 10 prix d'honneur. Le comité d'organisation publiera 50 photos de 10 pays membres pour que le public puisse voter la photo la plus préférée sur les réseaux sociaux. Les photos gagnantes seront exposées aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN. Les auteurs de 3 photos gagnantes finalistes seront invités au Cambodge pour recevoir le prix lors de la conférence de la communauté socioculturelle de l'ASEAN.

Les candidats éligibles sont des ressortissants vietnamiens âgés de 18 à 35 ans, chaque soumission étant une seule photo prise au Vietnam avec une description de moins de 100 mots. Chaque image doit obligatoirement être au format JPG ou JPEG et avoir une résolution de 150 à 300 dpi et une taille comprise entre 3 et 5 Mo.

La date limite de soumission est le 25 avril. - VNA