Le Vietnam est une destination attrayante d'investisseurs. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - Dans le contexte où le Vietnam est devenu un pays à revenu intermédiaire qui dépendra progressivement davantage des prêts commerciaux étrangers, l'amélioration de la cote de crédit nationale aidera le gouvernement, les entreprises, les institutions financières et les autres établissements de crédit à atteindre une rentabilité plus élevée, lors de la mobilisation des prêts ou l'émission d'obligations sur les marchés internationaux des capitaux.

Sur cette base, le ministère des Finances s'est coordonné avec les agences compétentes pour élaborer le Projet national d'amélioration de la cote de crédit pour la période 2021-2030 et le soumettre au Premier ministre pour approbation.

Selon le ministère des Finances, dans les temps à venir, le développement durable continuera d'être une tendance du monde. L’économie numérique, l’économie circulaire, la croissance verte sont les modèles de développement choisis par de nombreux pays.

Au Vietnam, après 35 ans de Renouveau, un environnement de paix, la stabilité sociopolitique, la garantie des macro-équilibres sont toujours des facteurs favorables, créant la confiance des milieux d'affaires et des populations. Avec l'amélioration de son environnement d'investissement, le Vietnam devient une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

Cependant, l’économie nationale fait face toujours à des risques : les sciences, les technologies, la productivité, l'efficacité et la compétitivité sont encore faibles ; la capacité à résister et à s'adapter aux impacts externes laisse à désirer ; le niveau de participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales, la capacité d'accéder à l'économie numérique et à la société numérique sont limités. La demande de capitaux d'investissement pour le développement socio-économique est très importante tandis que les capitaux de l'État et les prêts à taux préférentiel octroyés par les étrangers ont tendance à diminuer.

La société de textille de Jasan Vietnam. Photo : VNA



Par conséquent, selon le projet, d'ici 2030, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé.

En outre, les institutions de gestion seront de plus en plus complètes, compétitives, efficaces et efficientes. L'économie se développera fortement sur la base des scienes et des technologies, en association avec l'amélioration de l'efficacité des affaires étrangères et de l'intégration internationale. Il faut continuer d'améliorer l'environnement des investissements, la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale ; créer des conditions favorables pour élever la cote de crédit nationale au niveau d'Investissement, ce pour contribuer à réduire les coûts de mobilisation des capitaux et le risque de crédit national.

Le taux de croissance moyen du PIB pour l'ensemble de la période sera d'environ 7 %/an. Le PIB par habitant aux prix courants d'ici 2030 atteindra environ 7.500 dollars. L'investissement total dans la société représentera en moyenne 33 à 35 % du PIB.

Le gouvernement a officiellement coopéré avec les trois plus grandes agences de notation internationales : Moody's Investors Service (Moody's), S&P Global Ratings (S&P) et FitchRatings (Fitch). La notion de crédit national s’est considérablement améliorée, passant de B2 à Ba3 selon Moody’s, de BB- à BB selon S&P et B+ à BB Fitch.

Selon le ministère des Finances, la cote de crédit national est le facteur déterminant le coût de la mobilisation des capitaux sur le marché financier international. Cela est encore plus significatif lorsque le Vietnam devient un pays à revenu intermédiaire qui doit compter davantage sur les prêts étrangers à taux préférentiels et les prêts commerciaux sur le marché international des capitaux. -VNA