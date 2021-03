Le général de corps d’armée Nguyen Phuong Nam, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : https://www.qdnd.vn/

Hanoï (VNA) - Le 17 mars, le général de corps d’armée Nguyen Phuong Nam, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a présidé un contrôle des préparatifs pour la participation du Vietnam à la 18e Conférence des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-18).

Cet événement doit avoir lieu le 18 mars sous format virtuel. Selon les agences et unités concernées, les essentiels préparatifs pour la participation du Vietnam à l’ACDFM-18 ont été achevés.

Dans la matinée du même jour, le colonel Pham Manh Thang, chef adjoint du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, a assisté à une réunion virtuelle des officiers d’état-major de l'ASEAN. Cette réunion a été présidée par le Brunei pour réviser les préparatifs pour l’ACDFM-18.

Les participants ont convenu que lors de l’ACDFM-18, seraient présentés les résultats de la 18e réunion du renseignement militaire de l'ASEAN (AMIM-18) et de la 11e réunion des opérations militaires de l'ASEAN (AMOM-11). La conférence permettrait également d'échanger des points de vue sur le thème "Nous nous soucions, nous nous préparons, nous prospérons" (We Care, We Prepare, We Prosper), thème de l’année de la présidence de l'ASEAN 2021 du Brunei. Les délégués discuteraient en outre de manœuvres militaires de l’ASEAN et mettraient à jour le plan d'opérations des armées de l'ASEAN pour 2021-2022. Les débats porteraient également sur une déclaration commune de l’ACDFM-18. -VNA