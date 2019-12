Cérémonie de fondation de l'armée du Vietnam, 22 décembre 1944. Photo : archives de la VNA



Moscou (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, a écrit un article intitulé « Le Vietnam se prépare à de nouvelles victoires », lequel a été publié le 13 décembre sur un journal russe.

Dans cet article, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a souligné que cette année, le Vietnam fête le 75e anniversaire de la fondation de son Armée populaire. Il a ensuite passé en revue les exploits des forces armées vietnamiennes, ainsi que leurs efforts pour développer la coopération avec des pays voisins, des membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et des pays amis traditionnels, participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU…

Selon le diplomate, la politique de défense du Vietnam, qui s’appuie sur les principes d’égalité et de respect mutuel, est la base de ces performances. Le Vietnam respecte la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriale et les intérêts des autres pays sur la base des principes de la Charte de l’ONU et du droit international. Il demande aux autres pays de respecter son indépendance et ses intérêts nationaux. Il fait preuve de retenue dans sa politique extérieure devant les menaces et est déterminé à répondre fermement à tout acte d’envahissement. Le Vietnam soutient le règlement pacifique des différends territoriaux sur la base du droit international. Concernant les différends maritimes, le Vietnam, disposant suffisamment de preuves historiques affirmant sa souveraineté pour les archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), s’engage à poursuivre des négociations pacifiques pour régler les différends selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Il demande aux parties d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour parvenir à un Code de conduite (COC) pour cette zone maritime.

S’agissant de la coopération entre le Vietnam et la Russie, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a indiqué que la défense était un secteur important du partenariat stratégique intégral bilatéral. Il a précisé que dans le cadre de l’Année croisée Vietnam-Russie 2019, plus de 70 événements de coopération dans la défense avaient été organisés. Selon lui, les deux pays soutiennent le renforcement de leur coopération substantielle et fiable dans la défense sur le long terme, sur la base des conventions déjà signées, et créent des conditions favorables à la signature de nouveaux documents de coopération, dont une déclaration sur la vision commune pour la coopération dans la défense Russie-Vietnam pour 2019-2023.

L’ambassadeur vietnamien a souligné que l’Armée populaire du Vietnam continuerait de renforcer sa coopération avec les Forces armées de la Fédération de Russie sur la base de confiance et respect mutuels. -VNA