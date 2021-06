Hanoï, 21 juin (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le 21 juin la proposition de Singapour de créer un groupe de travail sur un accord de reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, afin de reprendre les vols commerciaux entre les deux pays lorsque cela est possible.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre singapourienne des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan. Photo : VNA

Recevant le ministre singapourienne des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan en visite officielle au Vietnam du 20 au 23 juin, Pham Minh Chinh s’est déclaré satisfait du développement du partenariat stratégique bilatéral.

Singapour reste l'un des premiers investisseurs étrangers au Vietnam, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien qui s’est engagé à favoriser l’implantation des entreprises singapouriennes sur le territoire.

Lors de la réception, le chef du gouvernement a proposé aux deux pays d’organiser prochainement la réunion du groupe de travail chargé de la coopération bilatérale en matière de l’économie numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé Singapour à faciliter l'importation et la distribution des principaux produits vietnamiens sur son marché, ainsi qu'à accélérer les négociations et la signature de traités de reconnaissance mutuelle sur les normes de sécurité et de qualité dans le secteur de l'agro-aquaculture et des produits transformés, les textiles, les chaussures,…

Il a également suggéré que les deux pays examinent et identifient des mesures pour mettre en œuvre efficacement le Traité de connexion économique Vietnam-Singpour.

En outre, il a apprécié le soutien de Singapour aux résidents vietnamiens de ce pays pendant la pandémie et a proposé que Singapour partage avec le Vietnam ses expériences dans l'application de la haute technologie dans le suivi, le diagnostic et le traitement du COVID-19, ainsi que de l'aider à obtenir l’accès à des fournitures de vaccins sûres et efficaces.



A son tour, le chef de la diplomatie singapourien Vivian Balakrishnan a confirmé que le gouvernement singapourien attache de l'importance et souhaite approfondir le partenariat stratégique avec le Vietnam.



Après avoir applaudi les réalisations du Vietnam dans la maîtrise du COVID-19 et le développement socio-économique, il a assuré que le pays indochinois est une destination fiable pour les investisseurs singapouriens, car il fait partie des rares économies au taux de croissance positif en 2020.

Le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan a plaidé pour une coopération renforcé avec le Vietnam, notamment dans le commerce, l'investissement, l'économie numérique, la lutte anti-Covid-19 et l’accès aux vaccins Covid-19.

Sur la question en Mer Orientale, il a déclaré que Singapour prône le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime et aérienne dans ces eaux conformément au droit, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.



Le ministère singapourien des Affaires étrangères favorisera la coopération avec son homologue vietnamien dans la concrétisation des orientations des hauts dirigeants des deux pays pour promouvoir les relations de partenariat stratégique, a-t-il affirmé.

Le même jour, le ministre singapourien a été reçu par le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Parti et président du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien, qui a apprécié le développement des liens entre le Vietnam et Singapour dans tous les domaines, de la politique, la diplomatie, le commerce et l'investissement, à l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

De son côté, Vivian Balakrishnan a salué le renforcement des relations bilatérales, et a notamment souligné que les parcs industriels Vietnam-Singapour restent le symbole de la coopération entre les deux pays.

Il a exprimé son espoir que Front de la Patrie du Vietnam et l'Association du peuple de Singapour promeuvent des activités conjointes, en particulier des échanges entre les peuples. - VNA