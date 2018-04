La rencontre entre les deux dirigeants coréens. Photo: VNA/Yonhap

Hanoï (VNA) - Le Vietnam félicite la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et tient en haute estime les efforts des deux pays dans l’organisation réussie du Sommet intercoréen du 27 avril, a déclaré à la presse, ce vendredi à Hanoï, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Cet événement a contribué pour une part importante à la paix, à la stabilité de la région et du monde et notamment à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a-t-elle ajouté.

« Le Vietnam a la conviction que les deux Corées et les parties concernées poursuivront leurs efforts visant à promouvoir le dialogue, à valoriser les résultats encourageants obtenus ces dernières années, à poser le fondement durable pour la paix, la stabilité et le développement en péninsule coréenne et dans la région, pour répondre aux aspirations de la population des deux Corées et aussi pour l’intérêt commun de la communauté internationale, a-t-elle souligné. -VNA