New York (VNA) - L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s’est félicité le 11 février des progrès positifs enregistrés dans la mise en œuvre des accords de Minsk ces derniers temps.

Des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) surveillent le retrait des forces ukrainiennes près du village de Bogdanivka dans la région de Donetsk. Photo: AFP/VNA

Au cours de la discussion sur la question à l’ONU, le Vietnam a également affirmé son soutien au règlement des différends par des mesures pacifiques conformément à la Charte de l’ONU et au droit international.Cependant, le représentant vietnamien a également estimé que les conflits persistaient et avaient de graves conséquences sur la vie de la population et la situation humanitaire dans la région, et a appelé les parties concernées à s’abstenir de tout acte de violence et à intensifier les dialogues.La communauté internationale devrait continuer à aider les parties à mener des dialogues et à mettre en œuvre les accords conclus, ainsi qu’à fournir un soutien humanitaire aux habitants.La sous-secrétaire générale de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a informé les participants de l’état d’avancement de la situation dans l’est de l’Ukraine depuis le cessez-le-feu conclu par les parties le 27 juillet 2020.Cependant, elle a décrit la situation comme fragile et l’ONU s’efforce d’aider avec le règlement des problèmes d’accès humanitaire ainsi que l’appel à un fonds de 168 millions de dollars au titre de l’aide humanitaire pour les populations du pays dans la recherche d’une paix durable. – VNA