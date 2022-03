Hanoï, 15 mars (VNA)- Le Vietnam a officiellement repris ses activités touristiques dans les conditions de la nouvelle normalité, a annoncé l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La Baie d'Ha Long. Photo : VNA

Selon l’ANTV, les activités touristiques internationales doivent respecter les réglementations en matière d'immigration, de santé et autres réglementations concernées du Vietnam et d'autres pays et territoires afin de garantir la sécurité des opérations du secteur par des voies aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire, conformément à la réglementation sur la prévention et la contrôle de la pandémie de COVID-19.

La mesure s'applique à tous les types de touristes, en particulier ceux des marchés qui répondent aux conditions d'immigration et de sécurité sanitaire du Vietnam.

Lors d'un échange avec la presse, le directeur général de l'ANTV, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que l'industrie sans fumée s'était fixé pour objectif de servir plus de cinq millions de visiteurs internationaux et 60 millions de voyageurs nationaux cette année, ainsi que de collecter environ 400.000 milliards de dongs (17,5 milliards de dollars) pour les activités touristiques. C'est un objectif ambitieux mais réalisable, a déclaré le responsable.

Il a déclaré que de nombreux marchés majeurs du tourisme vietnamien, notamment l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN et Taïwan (Chine), ont manifesté leur intérêt pour la réouverture du Vietnam. Des signes brillants ont également été observés sur d'autres marchés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a-t-il déclaré, ajoutant que la politique des visas pour les pays d'Europe occidentale avait également été rétablie.

Récemment, l'ANTV a présenté au gouvernement un programme de développement du tourisme pour la période 2022-2026, divisant la feuille de route du secteur des loisirs en étapes de relance et de développement.

Plus précisément, au cours de la période 2022-2023, le secteur a besoin de ressources, de soutien et d'investissements de la part des ministères et des secteurs pour se redresser de 45 à 50 % par rapport à la période précédant la pandémie, ce qui signifie que d'ici l'année prochaine, le Vietnam s'attend à recevoir environ neuf millions touristes étrangers.

Afin d'attirer plus de touristes, l'ANTV a mené la campagne de communication "Vivre pleinement au Vietnam" à travers tous les canaux, y compris son site Web et à travers les réseaux sociaux de Facebook, Tik Tok, Instagram, Youtube et Pinteres, ainsi qu'à travers les agences représentatives vietnamiennes. à l'étranger.

Après trois mois de mise en œuvre, la campagne a laissé une forte impression sur les communautés étrangères. Dans les temps à venir, la campagne sera renforcée avec la coordination des localités et des entreprises, avec des activités de promotion du tourisme sur les marchés majeurs et potentiels, a déclaré Nguyen Trung Khanh.

Il a ajouté que l'ANTV encouragera également la coopération avec 94 agences de représentation vietnamiennes à l'étranger et demandera leur soutien dans les activités de promotion.- VNA