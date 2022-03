Hanoï, 15 mars (VNA) - Le gouvernement vietnamien a accepté de rétablir les procédures d'entrée et de sortie pré-pandémiques pour les étrangers et les Vietnamiens vivant à l'étranger à partir du 15 mars.

Photo : VNA



Dans un avis, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a déclaré que les procédures reprendraient au niveau précédant l'introduction des restrictions COVID-19 au début de 2020, sur la base de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a également demandé aux ministères de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et à d'autres agences concernées de mettre en œuvre la Résolution gouvernementale n° 32/NQ-CP (publiée plus tôt dans la journée) sur l'exemption de visa pour les citoyens de 13 pays, à savoir l'Allemagne, la France , Italie, Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Russie, le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Finlande, la Biélorussie et la Suède.

Le ministère des Affaires étrangères assume la responsabilité première et la coordination avec les ministères et les agences dans la formulation des politiques d'immigration avec les partenaires dans le cadre des relations bilatérales et multilatérales.

Il continuera également à négocier avec d'autres pays sur la reconnaissance de leurs passeports vaccinaux anti-COVID-19, facilitant ainsi les voyages à l'étranger des citoyens vietnamiens, promouvoir des lignes directrices pour l'application de passeports vaccinaux par les étrangers au Vietnam; et informer les pays/territoires concernés du changement de la politique d'immigration du Vietnam.

Le ministère de la Santé fournira des conseils sur les conditions médicales des personnes entrant dans le pays conformément à la nouvelle situation.

Le ministère de la Sécurité publique renforcera la gestion des résidences pour les étrangers entrant conformément à la réglementation et aux mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. -VNA