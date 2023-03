Hanoi (VNA) – Le Vietnam continue d’intéresser les entreprises de haute technologie de nombreux pays pour explorer les opportunités d’investissement.

Photo d'illustration: baodautu.vn

La semaine dernière, une délégation de 50 grandes entreprises américaines est venue au Vietnam pour explorer les opportunités d’investissement et de coopération commerciale, dont grands noms tels que Boeing, SpaceX, Netflix, Pfizer, Abbott, Meta, etc. Amazon, Apple ... attirent l’attention des principales agences de presse du monde et de nombreux sites d’information étrangers.



Selon CNN et Reuters, "cet événement montre que le Vietnam émerge comme une destination d’investissement attrayante pour les entreprises étrangères grâce à sa croissance économique rapide et à l’essor fulgurant de sa classe moyenne. Les entreprises américaines se tournent vers le Vietnam pour diversifier leurs marchés et chaînes d’approvisionnement".



Nguyen Vu Michael, directeur de Boeing Vietnam, a déclaré: "Les raisons qui font du Vietnam un partenaire idéal de Boeing sont les suivantes. Premièrement, le Vietnam entretient une relation croissante avec les États-Unis. Deuxièmement, c’est le rôle de premier plan du Vietnam parmi les pays de l’ASEAN. Troisièmement, l’économie est en forte croissance et l’aviation se développe très fortement. Quatrièmement, c’est le rôle émergent du Vietnam dans l’industrie manufacturière de haute technologie. Et enfin, c’est l’engagement du Premier ministre de zéro émission nette d’ici 2050 pris lors de la COP 26".

La plupart des entreprises participant à la délégation opéraient au Vietnam et prévoyaient d’étendre leur production. Un certain nombre étaient intéressées par le Vietnam en tant que centre de fabrication et de fourniture des services aux consommateurs.



"En plus d’augmenter notre capital d’investissement dans les usines au Vietnam, nous voyons également la capacité des travailleurs vietnamiens et leurs connaissances et compétences techniques. Nous allons donc inclure une technologie d’automatisation légère pour améliorer la capacité de production locale", a déclaré Gan Yee Chun, directeur général de Samtec Vietnam.



Rafael Frankel, directeur des politiques publiques pour l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, du groupe Meta, a déclaré : "60 millions de Vietnamiens utilisent régulièrement Internet pour le commerce électronique et ce nombre augmentera lorsque la population atteindra 100 millions, dont la plupart sont très jeunes. C’est ce qui nous incite à investir au Vietnam."



Toujours en mars, une autre délégation de 10 entreprises manufacturières néerlandaises de haute technologie s’est rendue à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Selon le site d’information Netherland and you, la plupart font partie des chaînes d’approvisionnement des principaux fabricants mondiaux d’équipements de haute technologie. – CPV/VNA