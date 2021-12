Hanoi (VNA) – Malgré les évolutions compliquées de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises américaines considèrent toujours le Vietnam comme un lieu d’investissement sûr et idéal de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

De nombreuses entreprises technologiques de la Silicon Valley envisagent de réorienter leurs investissements dans la production d'équipements électroniques vers le Vietnam. Photo d'illustration: VNreport



Lors d’un évènement de promotion des investissements entre le Vietnam et les États-Unis, Sai Ramana Ponugotti, directeur général du groupe P&G Vietnam, a déclaré que malgré la quatrième vague d’épidémie, le groupe assure toujours l’approvisionnement de ses produits à tous les consommateurs et clients en ces temps difficiles.



"Le Vietnam a bien mis en œuvre la campagne de vaccination, cela aide donc l’économie à reprendre rapidement. Cela crée aussi de la confiance pour les investisseurs étrangers. Nous continuerons d’investir et de transformer notre usine au Vietnam en un grand centre de production, et d’exporter vers de nombreux pays à travers le monde", a affirmé le directeur du groupe P&G Vietnam.



Récemment, First Solar Vietnam a également annoncé un plan d’expansion de ses investissements d’une valeur totale de 1 milliard de dollars pour mettre à niveau la technologie d’une usine de batteries solaires implantée au Vietnam. Selon MKJ Ung, directeur de First Solar Vietnam, les signaux de reprise de l’économie post-Covid-19 ont contribué à accroître la confiance des entreprises et First Solar Vietnam a maintenu son plan d’expansion comme prévu.



La conviction de M. Sai Ramana Ponugotti ou de M. KJ Ung est également sa conviction que de nombreux investisseurs américains choisissent de rester au Vietnam malgré la crise sanitaire.



Attentes à l’égard des multinationales



L'usine d'assemblage et d'inspection (ATM) du groupe américain Intel à Hô Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn



Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dô Thang Hai, malgré les effets de l’épidémie qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale, le commerce et les investissements bilatéraux ont enregistré une croissance impressionnante. Les États-Unis demeurent parmi les premiers partenaires du Vietnam dans maints aspects de la coopération, se classant par exemple au 11e rang des investisseurs. La plupart des plus grandes entreprises américaines sont présentes au Vietnam comme Exxon Mobil, Murphy Oil, Chevron, Boeing, Ford, Intel, Wal-Mart, Nike, Amazon et P&G...



En novembre, on dénombrait au Vietnam 1.135 projets américains totalisant plus de 10 milliards de dollars.



Un récent sondage d’Amcham montre que près de 80% des entreprises américaines évaluent très positivement ou positivement les perspectives à moyen et long termes au Vietnam. Près de 30% ont évalué très positivement les perspectives à moyen et long termes et ont des plans d’investissement pour développer leurs activités. Près de 50% des entreprises notées positivement ont l’intention de rester et pourraient investir davantage.



Mary Tarnowka, directrice générale de l’AmCham Vietnam, a estimé que jusqu’à présent, les entreprises vietnamiennes et les membres de l’AmCham ont surmonté les difficultés grâce aux efforts du gouvernement pour ramener la vie à la nouvelle normalité.



"Nous constatons que le nombre de membres de l’AmCham continue de croître. De nombreuses entreprises ont exprimé leur désir d’investir davantage au Vietnam. Je pense que le Vietnam est toujours une destination attrayante pour l’industrie manufacturière, car les entreprises souhaitent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement", a déclaré Mme Mary Tarnowka.



De nombreux domaines potentiels

Concernant les domaines d’investissement potentiels des entreprises américaines au Vietnam dans un avenir proche, Mme Marie Damour, chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Vietnam, a cité l’énergie, l’aviation, le médical et la technologie.



Mme Marie Damour a également affirmé que l’opportunité pour le Vietnam d’attirer des investissements des États-Unis est énorme, notamment après la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris au Vietnam fin août 2021.

Les incitations directes en matière d’impôts, de redevances, de loyers fonciers ainsi que de main-d’œuvre à bas coût ne sont plus un facteur recherché par les investisseurs américains. Selon Vu Tu Thanh, directeur régional adjoint du Conseil économique Etats-Unis - ASEAN, leur motivation première, c’est le potentiel de croissance, la population et le pouvoir d’achat.

De plus, des règles du jeu équitables et saines entre entreprises nationales et étrangères jouent également un rôle important en influençant les décisions des investisseurs de haute qualité. – CPV/VNA