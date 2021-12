Vesak 2019. Photo d'archives : VNA



Hanoï (VNA) - Parallèlement au processus de Renouveau du pays, la vie religieuse et de croyance au Vietnam a connu de nombreux changements pour devenir de plus en plus libérale et progressiste. De nombreuses activités religieuses et de croyance se déroulent de façon dynamique et la liberté de croyance et de religion est de mieux en mieux garantie, ce qui est largement reconnu par la communauté internationale.



Au Vietnam, 16 religions sont reconnues par l'Etat : le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, le caodaïsme, le bouddhisme Hoa Hao, l'islam, le bahaïsme, « Tịnh độ Cư sỹ Phật hội », l'adventisme du septième jour, le bouddhisme « Tứ Ân Hiếu Nghĩa », « Minh Sư đạo », « Minh lý đạo - Tam Tông Miếu », le brahmanisme, le mormonisme, le bouddhisme « Hiếu Nghĩa Tà Lơn », « Bửu Sơn Kỳ Hương », avec 43 organisations religieuses, plus de 26,5 millions d'adeptes, représentant 28% de la population du pays, et des dizaines de milliers d'établissements de croyance et de culte.



Non seulement un pays multireligieux, le Vietnam est également un pays multiethnique avec 54 groupes ethniques vivant ensemble et les minorités ethniques constituent une partie importante de la nation. Avec leur vision cohérente selon laquelle toutes les lignes et directives du Parti, les politiques et les lois de l'État doivent viser à servir la population, le Parti et l’Etat garantissent le droit à la liberté de croyance et de religion des minorités ethniques comme les autres groupes ethniques.



Comme le Vietnam est un pays aussi multiethnique et multireligieux, les activités de croyance et religieuses se déroulent de manière dynamique dans tout le pays, créant une diversité dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Actuellement, on estime que 95% de la population vietnamienne a une croyance et une vie religieuse, dont plus de 25 millions de personnes suivent différentes religions, ce qui représente environ 27% de la population. Les catholiques à eux seuls comptent plus de 7 millions de personnes, les protestants comptent plus d'un million de croyants.

Une cérémonie bouddhiste dans la pagode Hoang Phap, Ho Chi Minh-Ville. Photo : tinmoi.vn



Les organisations religieuses sont autorisées à créer des écoles de formation et ouvrir des cours de formation pour les personnes spécialisées dans les activités religieuses afin de répondre aux besoin de leurs religions. Actuellement, le pays compte 63 établissements de formation religieuse, concernant le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, le caodaïsme et le bouddhisme Hoa Hao, avec près de 20.000 étudiants s'inscrivant à des cours de formation chaque année. En 2020, environ 230 nouveaux lieux de culte ont été construits, 308 autres ont été modernisés et réparés.



Entre 2017 et 2020, trois organisations ont obtenu des certificats d'enregistrement pour des activités religieuses : « Vietnam United Gospel Outreach Church », « Viet Nam Full Gospel Church » et « Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au Vietnam » ; et une organisation reconnue comme personne morale religieuse (« Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam »).



Après la mise en œuvre de la Loi sur les croyances et les religions, les activités internationales des organisations et des personnes religieuses se déroulent dans une ambiance animée, à divers niveaux, tant en quantité qu’étendue. De nombreux événements majeurs tels que Vesak 2019, le Chapitre général des dominicains..., ont été accueillis et organisés avec succès par des organisations religieuses au Vietnam. De nombreuses organisations et personnes religieuses se rendent à l'étranger pour suivre des cours de formation religieuse, participer à des conférences, des séminaires, des échanges de coopération…



Les activités religieuses des organisations et personnes étrangères au Vietnam sont également facilitées telles que l'enregistrement de rassemblements pour des activités religieuses, l'invitation de dignitaires étrangers ou vietnamiens à prêcher, l'autorisation des importations de produits culturels religieux de l'étranger au Vietnam…



Les nouveautés de la Loi sur les croyances et les religions ont aidé à simplifier les procédures administratives afin de créer des conditions favorables aux activités religieuses et de croyance des organisations et personnes religieuses. Par exemple : le temps qu'il faut pour obtenir la reconnaissance d'une organisation religieuse est passé de 23 ans à 5 ans.



Il s'agit de l'affirmation la plus forte du Vietnam en matière de défense des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de croyance et de religion. Ces droits sont inscrits dans la Constitution de 2013, la Loi sur les croyances et les religions de 2016 et le décret gouvernemental n° 162/2017/ND-CP, créant un cadre juridique solide pour mieux garantir la liberté de croyance et de religion. -VNA