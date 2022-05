Photo d'illustration: VTV



Hanoï (VNA) - Le Vietnam représente 15% du marché total des achats en ligne dans les pays de l’Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), seulement derrière la Thaïlande (16%) et à égalité avec les Philippines.Le Vietnam est en tête dans le montant des commandes d’achat en ligne avec une moyenne de 104 fois/personne/an. Pendant ce temps, le nombre moyen d'utilisateurs de 6 pays sondés est 66 fois/an.Les dépenses pour les achats en ligne ont également tendance à augmenter. Alors que le pourcentage de clients dépensant moins d'un million de VND pour les achats en ligne diminue, le taux d'achat d’un à 3 millions de VND, 3 à 5 millions et plus de 5 millions de VND augmente.Les produits choisis par les Vietnamiens pour l’achat en ligne sont les biens de consommation courante, les chaussures et les vêtements.Au premier semestre 2021, le Vietnam a ajouté 8 millions de nouveaux acheteurs en ligne, dont 55 % en zone urbaine. Les acheteurs en ligne sont très compétents et leur âge moyen sur les plateformes de commerce électronique au Vietnam est de 36 ans.Au Vietnam, le pourcentage de personnes faisant leurs achats dans les magasins (hors ligne) est passé de 76 % en 2019 à 67% fin 2021, selon un rapport de PwC. Alors que les achats via les plateformes en ligne et les smartphones ont augmenté de 55 à 69%. - CPV/VNA