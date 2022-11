Photo: VNA

Le Caire (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Égypte a promu activement et de manière proactive la diplomatie économique pour renforcer les relations économiques, commerciales, d'investissement et touristiques bilatérales.

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur vietnamien en Égypte Nguyen Huy Dung lors d’une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Il a souligné que le Vietnam et l'Egypte détenaient un grand potentiel de coopération, en particulier dans les domaines où ils ont des atouts. Outre le mécanisme de coopération dans le cadre du Comité mixte intergouvernemental, les deux parties ont promu des mécanismes de coopération approfondis dans le commerce et l'industrie.

La 2e réunion du sous-comité de coopération dans le commerce et l'industrie entre le Vietnam et l'Egypte s'est tenue avec succès en ligne, dans un contexte de difficultés commerciales dans la région et dans le monde et d'évolutions compliquées du COVID-19.

Dans ce contexte, l'ambassade et le bureau commercial du Vietnam en Égypte ont pris des mesures synchrones, notamment en renforçant les échanges en ligne entre les ministères et agences des deux pays dans des domaines d'intérêt commun tels que l'agriculture, le développement urbain, le transport, la construction navale, l'enseignement supérieur et la formation du personnel, en promouvant la coordination avec des localités égyptiennes prometteuses via des visites de travail dans les grandes villes telles que Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd et Damiette, et en travaillant en étroite collaboration avec la Fédération des chambres de commerce de l'Égypte pour lancer des activités de promotion du commerce, du tourisme et des investissements.

Le diplomate vietnamien a ajouté que le Vietnam n'est pas seulement fort dans les produits agricoles, aquatiques, le caoutchouc et les produits en bois, mais aussi dans les secteurs technologies et techniques, notamment dans les domaines auxquels l’Égypte s'intéresse comme l'agriculture, l'aquaculture, la conservation et la transformation des aliments.

Les entreprises vietnamiennes ont également de nombreuses possibilités de coopération dans l'ingénierie mécanique, la construction navale, la production d'équipements électriques et l'industrie. Pendant ce temps, l'Égypte a également une énorme demande d'importations.

Cependant, il a déclaré que la coopération commerciale bilatérale n'était pas encore à la hauteur des potentiels de développement socioéconomique de chaque pays.

Selon lui, les entreprises vietnamiennes doivent encore se renseigner sur la demande en Égypte et dans les pays d'Afrique du Nord.

L'année dernière, le commerce bilatéral a dépassé pour la première fois les 600 millions de dollars contre un milliard de dollars fixés par les dirigeants des deux pays.

Le diplomate a suggéré aux deux pays de promouvoir des mécanismes de coopération plus efficaces dans des domaines clés et de supprimer les obstacles pour créer des conditions favorables aux entreprises.

Alors que 2023 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, le diplomate vietnamien a déclaré que son ambassade se concentrerait sur la connexion des entreprises des deux pays, participerait à des forums de promotion du commerce...-VNA