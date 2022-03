L'ambassadeur du Vietnam en Belgique , Nguyen Van Thao (gauche) et le président du Parlement de Wallonie, Jean-Claude Marcourt. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Namur, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, a eu une séance de travail le 22 mars avec le président du Parlement de Wallonie, Jean-Claude Marcourt.

Les deux parties ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale et leur coopération dans le cadre de la Francophonie, notamment dans le contexte des évolutions mondiales et régionales. Elles ont également souligné l'importance de maintenir l'échange de délégations entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement fédéral et les Parlements des régions de Belgique.

Sur la base du Programme de coopération bilatérale pour la période 2022-2024, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a suggéré au le président du Parlement de Wallonie de favoriser la coopération bilatérale, notamment dans l'agriculture, la santé, la culture, l'éducation, la réponse au changement climatique, etc.

Il a déclaré s'attendre à ce que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) continue d'être le moteur de la reprise post-pandémique, contribuant à l’intensification des relations Vietnam-Wallonie.

Par ailleurs, le diplomate vietnamien a souligné le rôle du Parlement de Wallonie et a exhorté le Président Jean-Claude Marcourt à donner sa voix pour promouvoir la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

De son côté, le président du Parlement de Wallonie, Jean-Claude Marcourt a déclaré que la partie wallonne attachait toujours une grande importance au développement des relations avec le Vietnam.

Il a également exprimé la volonté de rechercher des opportunités de coopération avec le Vietnam dans les domaines où la Wallonie a des atouts tels que la pharmacie, la biotechnologie, la logistique, la réponse au changement climatique, etc.

Jean-Claude Marcourt a affirmé la poursuite à promouvoir le processus de ratification de l'EVIPA au Parlement de Wallonie. -VNA