Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Le potentiel énergétique au Vietnam est très important mais la charge est faible, le problème est donc de savoir comment transmettre l'électricité aux endroits à forte charge, a déclaré le 7 avril à Hanoi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, au directeur général du groupe sud-coréen Hanwha, In Sub Jung.

Pour ce faire, il faut des solutions telles que les réseaux intelligents, qui utilisent l'énergie locale pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac verts, a-t-il souligné.

Le fort développement des énergies renouvelables ces dernières années a contribué à une réduction significative des coûts de l'électricité, a-t-il indiqué.

Le gouvernement vietnamien soutiendra le groupe Hanwha pour à la fois produire de l'énergie renouvelable et de l’électricité de base stable qui peut combiner ces deux sources pour la vendre directement aux entreprises, a-t-il dit.

Il a salué le développement des systèmes de transmission, des réseaux intelligents ou la production d'électricité et d'équipements de stockage d'énergie propre du groupe Hanwha.

Il s'est entendu avec le groupe Hanwha pour diversifier et maîtriser l'approvisionnement en gaz afin de pouvoir développer de manière stable l'électrification au Vietnam.

Il a également demandé au groupe Hanwha de soutenir le Vietnam dans la consultation sur la formation et le développement des énergies renouvelables, d’envoyer des experts au Vietnam pour améliorer les connaissances des décideurs politiques, afin d'approfondir leur compréhension du secteur des énergies renouvelables.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên. Photo: Ministère de l’Industrie et du Commerce



De son côté, In Sub Jung a affirmé que son groupe était toujours très agile pour saisir les opportunités lorsqu'il participe à des investissements et a d'abord affirmé son rôle dans le développement de projets énergétiques et la contribution au développement de projets énergétiques dans la transition énergétique du Vietnam.

Le groupe sud-coréen Hanwha est actif dans les domaines de la pétrochimie, de la construction, de la finance, du tourisme et du divertissement et des énergies renouvelables.

Parallèlement à l'utilisation de carburant GNL propre, les projets de ce groupe contribueront à minimiser les impacts sur l'environnement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garantir des critères environnementaux conformes à les engagements du Vietnam lors de la conférence COP26. -VNA