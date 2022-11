Hanoï (VNA) - La délégation de la Commission européenne (CE) a effectué la troisième inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la province de Khanh Hoa et a tenu une scéance de travail avec la Direction des pêches.

Des navires de pêches du Vietnam. Photo : VNA

C’est ce qu’a annoncé le 2 novembre Nguyen Quang Hung, directeur général adjoint de la Direction des pêches du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam.La délégation d'inspection de la CE a travaillé sur la mise en œuvre des recommandations de la CE sur la pêche INN, axées sur le contrôle des navires de pêche qui violent les eaux étrangères, la surveillance et le contrôle des navires, la gestion de la flotte, la traçabilité des produits aquatiques, l'application de la loi et d'autres questions connexes, a-t-il dit.Afin d'éliminer l'avertissement "carton jaune" imposé par la CE contre le secteur de l'aquaculture, le Vietnam a renforcé le contrôle de l'origine des matières premières importées de la pêche en dehors des eaux nationales, garantissant la conformité avec l'UE à cet égard, a-t-il souligné.Lors de réunions avec la délégation de la CE, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les localités et les agences concernées ont fourni des rapports complets et des documents connexes avec une plus grande transparence.Lors d'une récente réunion avec la délégation d'inspection de la CE sur la pêche INN, le vice-Premier ministre vietnamien Le Van Thanh a déclaré que son pays faisait de son mieux pour répondre au mieux aux recommandations de la CE visant à mettre fin à la pêche illégale, au développement d'une économie durable, responsable et industrie de la pêche contrôlée.Le Vietnam réaffirme son ferme engagement et sa détermination à prévenir, arrêter et progresser vers l'élimination de la pêche INN . Il est prévu que d'ici six mois, la délégation européenne poursuive son voyage d'inspection et d'évaluation dans ce pays.En tant qu'organe permanent du Comité directeur national sur l’INN, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural assumera la responsabilité principale et assurera la coordination avec les ministères et secteurs concernés pour renforcer la capacité des forces fonctionnelles concernées à mettre pleinement en œuvre les engagements internationaux et les traités de pêche connexes.Ce ministère travaillera avec d'autres organismes compétents pour renforcer les patrouilles, l'inspection et le contrôle dans les zones maritimes afin de prévenir et de gérer les navires de pêche.Parallèlement, il mettra en œuvre rapidement et efficacement les programmes et projets relatifs à l'exploitation et à la protection des ressources aquatiques, ainsi que la Stratégie de développement de la pêche approuvée par le Premier ministre, pour assurer le développement de l'industrie de la pêche, une production durable et responsable, l’intégration internationale et le moyens de subsistance des pêcheurs.- VNA