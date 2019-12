Le professeur de l'Université Pelita Harapan, Aleksius Jemadu (droite) s'adresse à un correspondant de la VNA (Photo: VietnamPlus)



Hanoi (VNA) – Le professeur de l'Université Pelita Harapan, Aleksius Jemadu s’est déclaré convaincu que le Vietnam remportera beaucoup de succès en tant que président de l'ASEAN en 2020, contribuant ainsi à renforcer la position et le rôle de cette organisation régionale sur la scène internationale.

Il espère également que le Vietnam consolidera vraiment la position centrale de l’ASEAN dans les relations avec les grandes puissances dans le contexte où certains pays membres ont tendance à être pragmatiques, en se concentrant davantage sur leurs problèmes domestiques.

Selon le professeur Aleksius, le président de l'ASEAN 2020 est un "bon exemple" pour d'autres pays asiatiques dans le domaine du développement économique, avec le taux de croissance et le montant des investissements étrangers les plus élevés. Il espère que sur cette base, le Vietnam jouerait un rôle important dans la promotion de l'intégration économique régionale, permettant ainsi à l'ASEAN de se concurrencer avec la Chine et l'Inde afin d'attirer les investissements étrangers.

Commentant le thème "Cohésif et réactif" de l’Année de l’ASEAN 2020, le professeur Aleksius a déclaré que c'était un "bon choix" du Vietnam pour l'Année de présidence de l'ASEAN, soulignant l’importance d’une ASEAN cohérente pour maintenir la stabilité régionale. En conséquence, les pays membres de l’ASEAN doivent avoir leur voix commue devant les puissants ainsi que dans le règlement des questions internes importantes afin de maintenir la stabilité régionale, dont tous les pays membres ont besoin pour poursuivre leur croissance économique.

Selon lui, une autre chose importante est que l'ASEAN doit s'adapter activement aux changements rapides du monde entier, en particulier le commerce électronique. Il espère que le Vietnam ferait tout son possible pour promouvoir le développement économique et le commerce électronique au sein du bloc, faisant ainsi de la Communauté économique de l'ASEAN un centre de production du monde. Au contraire, cela aidera également l'ASEAN à devenir plus cohérent et plus adaptable pour faire face aux défis dans et hors de la région.

Il espère que le Vietnam jouera un rôle important en dirigeant l'ASEAN pour renforcer la cohésion et la solidarité. "Nous espérons vraiment que le Vietnam jouera un rôle important en tant que président de l'ASEAN afin de maintenir la solidarité, contribuant ainsi à rehausser le prestige de l'ASEAN sur la scène mondiale», a-t-il indiqué.

Le professeur Aleksius espère que tous les pays de l'ASEAN soutiendront le Vietnam pour que ce dernier joue le rôle de présidence du bloc l'année prochaine. -VNA