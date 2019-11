La délégation vietnamienne participant au Sommet du numérique ASOCIO 2019. Photo: baochinhphu.vn La délégation vietnamienne participant au Sommet du numérique ASOCIO 2019. Photo: baochinhphu.vn

Kuala Lumpur (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le groupe vietnamien des technologies CMC et l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, ont remporté des prix de l’Organisation de l'industrie informatique d'Asie-Océanie (ASOCIO) 2019, selon l'Association des logiciels et services informatiques du Vietnam (VINASA).

Les lauréats des prix ASOCIO 2019 ont été annoncés à l’occasion du Sommet du numérique ASOCIO 2019 (ASOCIO Digital Summit) qui a eu lieu du 11 au 14 novembre à Kuala Lumpur en Malaisie.

La secrétaire générale de la VINASA, Nguyen Thi Thu Giang, a déclaré que ces prix récompensaient les réalisations d'organisations et d'entreprises dans le développement et l'application des technologies de l'information et de la communication (TIC). Cette reconnaissance des trois lauréats vietnamiens par la communauté internationale des TIC contribue à promouvoir les efforts du pays en matière de technologies, a-t-elle souligné.

Parmi les personnalités et organisations vietnamiennes qui avaient déjà reçu les prix ASOCIO figurent le feu Premier ministre Phan Van Khai (2003), le président du groupe FPT, Truong Gia Binh (2013) ; la société FPT Software et la Banque commerciale par actions d'Industrie et de Commerce du Vietnam - Vietinbank (2016) ; la compagnie FPT Information System (FPT IS), le groupe Masan et l’Université des sciences et technologies de Hanoï (2017) ; le ministère des Finances, le Comité populaire de la province de Quang Ninh, la société par actions MISA et l’Université FPT (2018). -VNA