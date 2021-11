Le Vietnam remporte 5 médailles d’or aux Masterships mondiaux d’arts martiaux en ligne 2021. Photo:thethao.vn

Hanoï (VNA) – La sélection vietnamienne a remporté cinq médailles d’or, sept d’argent et quatre de bronze aux Masterships mondiaux d’arts martiaux en ligne 2021

Concrètement, les judokas vietnamiens ont décroché quatre médailles d’or et une d’argent. Une autre d’or et trois d’argent ont été remportées en kurash et trois d’argent et quatre de bronze en arts martiaux.

Les Masterships d’arts martiaux mondiaux en ligne 2021 se sont déroulés du 29 octobre au 2 novembre. Ils comprenaient 10 catégories d’arts martiaux, dont des événements olympiques officiels, du judo et du taekwondo, auxquels ont participé 3.300 joueurs d’une centaine de pays.

Les combats et le jugement ont eu lieu sur la plate-forme en ligne établie par le Comité mondial des arts martiaux (WMC). -VNA