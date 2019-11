Hanoi (VNA) – Le Vietnam a réfuté les récents propos tenus par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères sur l’appartenance de l’archipel de Truong Sa (Spratleys), réaffirmant sa souveraineté sur les archipels de Truong Sa et Hoàng Sa (Paracels) en Mer Orientale.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

Le Vietnam rejette tous les contenus relatifs au Vietnam dans la déclaration faite le 8 novembre par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères sur la question de la souveraineté sur l’archipel de Truong Sa, a souligné le 13 novembre à la presse la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.À cet égard, la partie vietnamienne a affirmé à plusieurs reprises que le Vietnam dispose des preuves historiques et des bases juridiques suffisantes pour affirmer sa souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa conformément au droit international. La réalité historique montre clairement cette vérité, a-t-elle déclaré.La politique cohérente du Vietnam est que tous les différends internationaux, y compris les différends de souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa, doivent être réglés par les mesures pacifiques, conformes au droit international, à la Charte des Nations unies, a-t-elle indiqué.Le Vietnam souhaite que la Chine œuvre pour contribuer ensemble au développement des relations bilatérales, au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, a conclu la diplomate. – VNA