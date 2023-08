Hanoi (VNA) – Le Vietnam réfute les informations infondées et mensongères sur la situation des Khmers dans le pays, a déclaré jeudi 31 août à la presse la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Les compatriotes khmers constituent une partie indissociable de la communauté des 54 ethnies sœurs du Vietnam, vivent ensemble dans l’égalité et l’harmonie et contribuent ensemble à l’oeuvre d’édification et de défense nationales tout au long de l’histoire du pays, a-t-elle indiqué, au sujet de la réaction du Vietnam face aux allégations inventées de l’organisation Khmer Kampuchea Krom concernant la situation des Khmers au Vietnam.

Tous les ethnies du Vietnam sont traités sur le même pied d’égalité, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’État vietnamien assure et crée des conditions de plein développement afin d’améliorer sans cesse la vie matérielle et spirituelle des minorités ethniques, de préserver leur identité ethnique et de promouvoir leurs belles moeurs et coutumes, traditions et cultures, contribuant au renforcement du bloc de grande union nationale. – VNA