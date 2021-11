Hanoi (VNA) – Le Vietnam a été élu membre du Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le mandat 2021-2025.

Le Vietnam a obtenu 163 voix sur 178 pays votants, lors des élections organisées mercredi 17 novembre au cours de la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, en France. C’est la 5e fois que le Vietnam va siéger au sein du Conseil exécutif de l’UNESCO."L’adhésion du Vietnam au Conseil exécutif montre la position et le prestige croissants du pays sur la scène internationale, ainsi que la reconnaissance de la communauté internationale pour le pays. Cette réussite résulte de la politique étrangère multilatérale, diversifiée avec une intégration internationale entière et profonde du Vietnam", a déclaré Mai Phan Dung, secrétaire général de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, directeur du Département des affaires culturelles et de l’UNESCO relevant du ministère vietnamien des Affaires étrangères.Le chef de la délégation vietnamienne a estimé que cette élection représente une bonne opportunité pour le Vietnam de démontrer sa "double responsabilité" dans la défense des intérêts nationaux, de tirer parti des idées et initiatives de l’UNESCO pour servir l’œuvre d’édification et de développement durable, harmonieux et intégral du pays, et en même temps, d’apporter des contributions subtantielles aux questions internationales que l’UNESCO souhaite promouvoir.

Les résultats du vote ont été annoncés en séance plénière le 17 novembre 2021. Photo : VNA

Le Vietnam a été membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour les mandats 1978-1983, 2001-2005, 2009-2013 et 2015-2019. Pour ce mandat 2021-2025, il devra contribuer plus activement aux grands programmes et orientations de l’UNESCO dans cinq axes majeurs qui sont l’éducation, la culture, les sciences naturelles, les sciences sociales et la communication de l’information.En affirmant le rôle et le prestige du Vietnam à l’UNESCO en particulier et sur la scène internationale en général, le Vietnam contribuera à la bonne mise en œuvre des politiques nationale sur l’intégration internationale et le renforcement des relations extérieures multilatérales d’ici l’an 2030.Le Conseil exécutif, composé de 58 États membres élus chacun pour un mandat de quatre ans, est un des trois organes constitutionnels de l’UNESCO (les deux autres étant la Conférence générale et le Secrétariat), et il est élu par la Conférence générale. Agissant sous l’autorité de la Conférence générale, il étudie le programme de travail de l’UNESCO ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le directeur général. – VNA