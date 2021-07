Le 3e lot de vaccin financé par le Japon est arrivé à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi matin, le 3e lot de vaccin d'AstraZeneca produit par le Japon sous licence par AstraZeneca Plc., offertes par le gouvernement japonais au Vietnam, est arrivé à l'aéroport international de Tan Son Nhat.

Ainsi, jusqu'à présent, le Japon a transféré au Vietnam près de deux millions de doses de vaccin anti-COVID-19 à titre d'aide non remboursable.

Auparavant, le Japon avait fourni au Vietnam le 16 juin près d'un million de doses de vaccin d'AstraZeneca, puis le 2 juillet, 400.000 doses sur un total d'un million sous la forme d'une aide non remboursable, pour la prévention et la lutte contre le COVID-19.

En outre, vendredi matin, 580.000 doses de vaccin d'AstraZeneca commandées par la société Vietnam Vaccin JSC (VNVC) est également arrivées à l'aéroport international de Tan Son Nhat.

Photo d'illustration. Source: ministère de la Santé



Au total, le Vietnam a reçu 5,5 millions de doses de vaccin, dont 2,5 millions via le dispositif COVAX; 400.000 doses commandées via VNVC; 2,5 millions offertes par les pays; et plus de 97.000 vaccins commandées auprès de Pfizer/BioNTech.

Deux millions de doses de Moderna seront arrivées au Vietnam ce week-end.

Selon le ministère de la Santé, le Vietnam recevra 8,7 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 en juillet. Ces doses de vaccins seraient destinées à Ho Chi Minh-Ville et à d'autres provinces voisines touchées par l'épidémie ainsi qu'à des forces de première ligne du combat sanitaire, à celles de production au service du développement économique et à des personnes de plus de 65 ans et ayant des maladies sous-jacents. -VNA